Como a nova turnê de Bad Bunny superou Shakira, Karol G e o próprio artista

Bad Bunny atingiu um marco na carreira com a Debí Tirar Más Fotos World Tour, que já se consolidou como uma das turnês mais impactantes da música latina em 2025 e 2026. Em apenas seus primeiros shows, o artista porto-riquenho de 31 anos superou recordes estabelecidos por figuras como Shakira e Karol G, duas das cantoras mais ouvidas pelo público latino, além de ultrapassar suas próprias marcas anteriores.

Veja quais foram os recordes alcançados pela turnê de Bad Bunny:

Recordes de arrecadação e público

A turnê mundial de Benito Martínez, o Bad Bunny, arrecadou mais de US$ 107 milhões (R$ 574,73 milhões) e vendeu cerca de 697 mil ingressos nos primeiros 12 shows de sua etapa na América Central.

Superou Shakira e Karol G

Nos oito shows esgotados realizados na Cidade do México, Bad Bunny estabeleceu um novo recorde de arrecadação e público no Estadio GNP Seguros, com 486 mil ingressos vendidos e US$ 86,7 milhões (cerca R$ de 465 milhões) arrecadados, superando marcas anteriores de Shakira no mesmo local em termos de receita, apesar dela ter vendido mais ingressos em um conjunto maior de apresentações, que foram 12.

Além disso, em San José, na Costa Rica, ele fez duas apresentações em 5 e 6 de dezembro de 2025 que reuniram 115 mil pessoas e faturaram US$ 12,4 milhões (R$ 66 milhões). Os números desbancaram Karol G, que liderava o recorde no país com 105 mil ingressos vendidos e US$ 8,6 milhões (R$ 46 milhões) em arrecadação.

Superou a ele mesmo

O desempenho da nova turnê também bateu recordes anteriores de Bad Bunny em lugares como Estádio Olímpico de Santo Domingo, na República Dominicana, onde ele arrecadou mais do que havia feito em sua própria World’s Hottest Tour de 2022.

As apresentações movimentaram 64 mil pessoas e geraram US$ 7,9 milhões em receita (cerca de R$ 42 milhões), de acordo com a Billboard Boxscore. Foi um recorde para o local e para o próprio Benito.

Próximos shows e desembarque no Brasil

Os primeiros 12 shows da Debí Tirar Más Fotos World Tour somaram US$ 107 milhões (R$ 576 milhões) em arrecadação e 697 mil ingressos vendidos. Sua turnê de 2022 pela América Latina rendeu US$ 81,7 milhões (R$ 439 milhões) em 22 apresentações, com média de US$ 3,7 milhões (R$ 19 milhões) por show. Já na atual turnê, a média de valores é US$ 8,9 milhões por noite.

Ele já desembarcou na América do Sul e fez três apresentações no Chile - 9, 10 e 11 de janeiro. E ainda haverá mais 10 shows na região, incluindo duas apresentações no Brasil como parte da Debí Tirar Más Fotos World Tour, nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo, marcando a primeira vez que o artista se apresenta no país em uma turnê oficial.

Ainda restam 42 shows da turnê mundial, sendo eles na Europa, na Austrália e no Japão. Com isso, Benito caminha para desbancar sua própria turnê World’s Hottest Tour, do álbum Un Verano Sin Ti, que arrecadou US$ 314,1 milhões de dólares e 1,9 milhão de ingressos vendidos.