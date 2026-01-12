Globo de Ouro nunca viu 'dobradinha' como a de O Agente Secreto e Wagner Moura; entenda

A noite do último domingo não foi histórica apenas para o cinema brasileiro com as vitórias de Wagner Moura como Melhor Ator e O Agente Secreto como Melhor Filme em Língua-Não Inglesa no Globo de Ouro. Foi uma combinação jamais vista na história da premiação.

Nunca no Globo de Ouro um filme que ganhou como melhor produção estrangeira conseguiu fazer com que seu ator principal levasse a estatueta para casa, como foi o caso do feito brasileiro no domingo.

A situação já aconteceu quando falamos em atriz principal. Em 2017, na 74ª edição do prêmio, a produção francesa Elle levou o Globo de Ouro de Filme Estrangeiro e consagrou Isabelle Huppert como Melhor Atriz em Drama naquela ocasião.

A combinação melhor diretor + melhor filme estrangeiro também já ocorreu, como no caso da vitória de Roma, em 2019, quando a produção mexicana levou para casa o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Roteiro e Melhor Diretor (Alfonso Cuarón).

O prêmio de Moura

O ator Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, pelo trabalho em O Agente Secreto. É a primeira vez que um brasileiro conquista o feito.

O longa brasileiro, que concorria a outras duas categorias, também venceu o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

No discurso de agradecimento, Moura dedicou o prêmio aos brasileiros e fez os momentos finais em português. "Esse é um filme sobre a falta de memória. Se o trauma pode passar por gerações, os valores podem também".

O baiano concorria com Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido).

O prêmio de O Agente Secreto

O Agente Secreto, produção de Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa na noite deste domingo.

Esta é a terceira vez que o Brasil conquista a estatueta nesta categoria. A primeira foi com Orfeu Negro (1960) e a segunda com Central do Brasil (1999). Ao longo dos anos, o cinema nacional recebeu nove indicações.

"Queria dar um oi para o público que nos assiste do Brasil", disse o diretor Kleber Mendonça Filho ao agradecer a honraria no palco. "Pessoas da América Latina também fazem filmes".

A cerimônia foi realizada em Beverly Hills, Los Angeles (Califórnia).

O Agente Secreto concorria com Foi Apenas um Acidente (França), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).

Um pouco de história

O prêmio para produções estrangeiras foi introduzido pela primeira vez na 7ª edição do Globo de Ouro, em 1949, como Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira, e voltou a ser concedido anualmente a partir de 1957. De 1948 a 1972, coexistiu com a categoria de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa, destinada a filmes em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

As duas categorias foram fundidas em Melhor Filme Estrangeiro em 1973, e passaram a premiar qualquer filme não-americano, independentemente do idioma. Essa mudança foi revertida em 1986, quando o prêmio foi renomeado para Melhor Filme Estrangeiro em Língua Estrangeira — embora essa última alteração também tenha permitido a participação de filmes americanos em outros idiomas, como os vencedores Cartas de Iwo Jima e Minari.

O prêmio era originalmente equivalente ao já existente Melhor Filme Estrangeiro em Língua Inglesa — isso para longas em inglês produzidos fora dos Estados Unidos.

Os países com mais estatuetas na categoria de Filme Estrangeiro:

A lista exclui filmes dos Estados Unidos e inclui co-produções.