Lula oficializa Otto Lobo na presidência da CVM

O Diário Oficial da União trouxe, nesta quinta-feira, 4, a formalização de mudanças estratégicas no órgão que fiscaliza o mercado financeiro do país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ratificou a nomeação do advogado e ex-diretor Otto Lobo para assumir a presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além dele, o governo federal oficializou a entrada de Igor Muniz para uma das cadeiras da diretoria da autarquia. Ambos os nomes já haviam sido aprovados pelo plenário do Senado Federal no último dia 20 de maio.

Com as novas posses, a CVM passa a ter quatro de suas cinco vagas de liderança preenchidas, trazendo mais estabilidade institucional para o órgão regulador de um mercado estimado em R$ 18 trilhões.

Promessa de celeridade e mutirão de julgamentos

Em declarações recentes, o novo presidente da autarquia adiantou que sua gestão será marcada pelo ritmo acelerado na análise de pendências jurídicas e administrativas. Otto Lobo garantiu a criação de uma força-tarefa interna para destravar o fluxo de avaliações.

Isonomia: O presidente assegurou que todos os processos receberão tratamento célere, sem qualquer tipo de distinção ou privilégio com base no perfil dos acusados.

Foco prioritário: A nova gestão pretende priorizar casos de grande repercussão que tramitam na autarquia, incluindo investigações e processos que envolvem o Banco Master.

Otto Lobo, que possui um histórico familiar no meio jurídico e comanda seu próprio escritório de Direito Societário desde 2016, assume o cargo em um mandato tampão válido até julho do ano que vem. Já Igor Muniz, que presidia a Comissão Especial de Mercado de Capitais da OAB Nacional, terá um período maior de atuação, com mandato estendido até o final de 2029. Ambos os profissionais possuem bagagem no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), o "Conselhinho".

Bastidores políticos e controvérsias no Senado

Apesar da aprovação no Congresso, a indicação de Lobo ao topo da CVM não ocorreu sem ruídos políticos. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a escolha do advogado é frequentemente associada à influência do empresário Joesley Batista, executivo do Grupo J&F — embora o conglomerado negue publicamente qualquer interferência na indicação. Por sua vez, a nomeação de Muniz contou com forte articulação vinda de senadores.

Durante a fase de sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Lobo enfrentou duros questionamentos de parlamentares como Eduardo Girão (Novo-CE) e Eduardo Braga (MDB-AM). O foco das cobranças se deu por conta de posições adotadas por ele no passado recente, quando atuou como diretor e presidente interino da própria CVM.

O principal ponto de fricção citado pelos senadores envolveu o caso da companhia Ambipar. Na ocasião, Lobo utilizou o chamado voto de qualidade (voto de minerva, que possui peso duplo) para barrar uma oferta pública de aquisição vinculada ao grupo Master. A decisão soberana do então presidente interino causou desconforto por ter contrariado frontalmente o relatório e a recomendação técnica dos analistas da própria autarquia.