Preta Gil: a trajetória da cantora, empresária e ícone da diversidade

A cantora e empresária Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos. Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, ela enfrentava um câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

Antes de se tornar símbolo dos carnavais de rua com o Bloco da Preta, que reúne milhões de foliões todos os anos, Preta construiu carreira como produtora na Dueto Filmes, sua primeira empreitada na publicidade.

Preta Gil deixa um legado de liberdade, representatividade e inovação, seja no palco, no carnaval ou no mundo empresarial.

Em entrevista à EXAME, em 2021, falou sobre como equilibrava a vida artística, os negócios e o comando da agência de marketing de influência Mynd, da qual era cofundadora.

Trajetória na música brasileira

Ao longo da vida, Preta Gil construiu uma carreira sólida na música, deixando para trás a formação como produtora e publicitária para seguir seu verdadeiro sonho. Aos 29 anos, lançou o primeiro álbum, Prêt-à Porter, com a faixa “Sinais de Fogo”, composta por Ana Carolina especialmente para ela.

Em 2005, lançou o segundo disco, Preta, com músicas como “Muito Perigoso” e “Eu e você, você e eu”. O terceiro trabalho, Noite Preta, saiu em 2010 e deu início a uma turnê nacional que durou sete anos. Em seguida, criou o show *Baile da Preta*, um espetáculo eclético que misturava MPB, forró e funk.

Em 2012, lançou Sou como Sou e, em 2013, celebrou dez anos de carreira com o DVD Bloco da Preta, reunindo grandes nomes da música brasileira. O bloco, fundado por ela no Rio de Janeiro, arrastou mais de 500 mil pessoas pelas ruas em 2017.

Seu sexto álbum, Todas as Cores, lançado no mesmo ano, teve participações de Pabllo Vittar, Marília Mendonça e Gal Costa. Em 2021, gravou a faixa “Meu Xodó” com o filho, Fran, e destacou a importância emocional da colaboração no processo de recuperação pessoal e artística.

Além da carreira musical, Preta também atuou em novelas e séries como As Cariocas, Ó Paí, Ó e Vai que Cola.

Mynd e o legado empresarial

Preta Gil também se destacou no mundo dos negócios. Em 2017, fundou a agência Mynd ao lado de Fátima Pissarra e Carlos Scappini.

A empresa se tornou referência em marketing de influência no Brasil, com atuação em duas frentes: de um lado, assessora marcas como Unilever e Mondelez na criação de campanhas para redes sociais; de outro, gerencia a carreira de mais de 400 influenciadores, como Lore Improta, Pabllo Vittar e Luísa Sonza.

A Mynd nasceu com o objetivo de profissionalizar o mercado de influência em um país com mais de 10 milhões de criadores de conteúdo — número que coloca o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos no volume de influenciadores nas redes sociais.

Só no Instagram, são 500.000 criadores de conteúdo com mais de 10.000 seguidores na rede, segundo a Nielsen.