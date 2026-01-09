Oscar para animais? Gata de 'O Agente Secreto' vence prêmio nos EUA

A premiação “Golden Beast” do The New York Film Festival reconheceu a atuação da gata Carminha no filme “O Agente Secreto”. A homenagem aconteceu na última quinta-feira, 8, e destacou o trabalho da felina nas personagens Liza e Elis.

O longa já acumulou 48 prêmios internacionais, incluindo Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes. “O Agente Secreto” segue em campanha no circuito de premiações e disputa o Globo de Ouro que ocorre no próximo domingo, 11.

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou o reconhecimento nas redes sociais. Ele celebrou o troféu e detalhou que o “Golden Beast” premia o melhor animal, criatura ou personagem não humano destacado no festival.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho)

A atuação da gata e o impacto do filme

A estatueta traz gravado o nome “Liza & Elis”, em referência às personagens interpretadas por Carminha. A produção utilizou efeitos de CGI para duplicar o rosto da gata em cena. A felina também aparece em materiais de bastidores divulgados nas redes sociais.

Com mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas do Brasil, o filme está indicado em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A tutora de Carminha, Kamila Alves, compartilhou trechos do processo de gravação e do treinamento da gata. Especialista em comportamento felino, Kamila mostra o cotidiano da felina há seis anos, desde sua adoção, e vem documentando o trabalho para preparação em cena.