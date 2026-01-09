Pop

Oscar para animais? Gata de 'O Agente Secreto' vence prêmio nos EUA

Reconhecimento destaca Carminha, felina que interpreta Liza e Elis, e antecede a disputa do filme no Globo de Ouro

'O Agente Secreto': felina Carminha interpretou Liza e Elis (Vitrine Filmes/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 12h44.

A premiação “Golden Beast” do The New York Film Festival reconheceu a atuação da gata Carminha no filme “O Agente Secreto”. A homenagem aconteceu na última quinta-feira, 8, e destacou o trabalho da felina nas personagens Liza e Elis.

O longa já acumulou 48 prêmios internacionais, incluindo Melhor Diretor e Melhor Ator no Festival de Cannes. “O Agente Secreto” segue em campanha no circuito de premiações e disputa o Globo de Ouro que ocorre no próximo domingo, 11.

O diretor Kleber Mendonça Filho comentou o reconhecimento nas redes sociais. Ele celebrou o troféu e detalhou que o “Golden Beast” premia o melhor animal, criatura ou personagem não humano destacado no festival.

A atuação da gata e o impacto do filme

A estatueta traz gravado o nome “Liza & Elis”, em referência às personagens interpretadas por Carminha. A produção utilizou efeitos de CGI para duplicar o rosto da gata em cena. A felina também aparece em materiais de bastidores divulgados nas redes sociais.

Com mais de 1 milhão de espectadores nos cinemas do Brasil, o filme está indicado em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.

A tutora de Carminha, Kamila Alves, compartilhou trechos do processo de gravação e do treinamento da gata. Especialista em comportamento felino, Kamila mostra o cotidiano da felina há seis anos, desde sua adoção, e vem documentando o trabalho para preparação em cena.

