Pinterest vai investir US$ 4 bilhões em serviço de nuvem da Amazon

O Pinterest informou nesta quinta-feira, 4, que vai investir cerca de US$ 4 bilhões (aproximadamente R$ 20 bilhões) em serviços de nuvem da AWS (Amazon Web Services) até 2031, consolidando o maior contrato já firmado pela empresa com a Amazon e aprofundando uma parceria que já dura anos.

Como parte do acordo, a divisão de nuvem da Amazon vai fornecer ao Pinterest chips personalizados, incluindo os processadores Graviton e Trainium, voltados para suportar o crescimento de suas iniciativas de inteligência artificial e melhorar a eficiência de sua infraestrutura.

No mercado, as ações do Pinterest chegaram a subir quase 5% após o anúncio, enquanto os papéis da Amazon avançaram cerca de 1,7% no mesmo pregão.

“Esse compromisso ampliado com a AWS nos dá flexibilidade de computação, opcionalidade de hardware e eficiência de infraestrutura para acelerar nossa visão de IA”, afirmou o diretor de tecnologia do Pinterest, Matt Madrigal.

A empresa tem intensificado seus investimentos em inteligência artificial, com melhorias em ferramentas de publicidade como o Performance+, buscando ganhar força em um ambiente competitivo dominado por plataformas como TikTok, Instagram e Facebook, da Meta.

O Pinterest também destacou que mantém relação com a AWS desde 2010, período em que vem usando a infraestrutura da companhia para aprimorar estabilidade e desempenho de seus serviços principais.

Segundo a empresa, a estratégia agora inclui diversificar o uso de computação acelerada com chips desenvolvidos pela própria Amazon, visando ganhos de desempenho e custo em aplicações de IA.

Isso abrange o uso do AWS Trainium em modelos de linguagem de grande escala e sistemas de visão e linguagem, que viabilizam funções como busca visual personalizada e recomendações guiadas por inteligência artificial dentro da plataforma.