Brasil

Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas eleições de 2026

Os levantamentos divulgados em dezembro mostram cenários em que Lula lidera com até 15 p.p. contra os principais nomes da centro-direita

Lula, Flávio e Tarcísio: o petista aparece com vantagem de até 15 pontos contra o senador e o governador (Senado/Governo de SP/Palácio do Planalto/Montagem Exame/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08h00.

A 10 meses das eleições presidenciais de 2026, as pesquisas divulgadas ao longo de dezembro indicaram cenários nos quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga ou está tecnicamente empatado com nomes da centro-direita no 2º turno.

Todas as pesquisas do último mês contemplaram o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o seu candidato para disputar as eleições no próximo ano.

Na pesquisa do instituto Datafolha, Lula tem uma vantagem de 5 pontos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de 15 pontos contra Flávio e de 17 pontos contra Eduardo Bolsonaro (PL).

Já no levantamento da Futura Inteligência, o presidente Lula empataria com o filho mais velho de Bolsonaro e com os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), na margem de erro.

Ao mesmo tempo, Lula perderia dos governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr. (PSD) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Na pesquisa da AtlasIntel, Lula tem uma vantagem de 15 pontos em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro. O petista voltou a ficar à frente de Tarcísio e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, para além da margem de erro.

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais.

A pesquisa Genial/Quaest também mostra um cenário confortável para Lula, com vantagem de até 10 pontos percentuais contra Flávio e Tarcísio.

Foram simulados seis cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 10 a 12 pontos percentuais.

Na última pesquisa divulgada em 2025, do instituto Paraná Pesquisas, o presidente Lula está empatado tecnicamente com Flávio, Tarcísio e Michelle.

Lula também aparece tecnicamente empatado em uma eventual disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr.

O nome da senadora Tereza Cristina (PP) também foi testada, mas o petista venceria com uma larga vantagem nessa simulação.

Confira as pesquisas de dezembro para presidente em 2026

Datafolha

A pesquisa do instituto Datafolha foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio como o candidato de seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, à presidência.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 51%
  • Flávio Bolsonaro(PL): 36%
  • Branco ou nulo: 12%
  • Não sabe: 1%

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula (PT): 47%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%
  • Branco ou nulo: 10%
  • Não sabe: 2%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula (PT): 47%
  • Ratinho Jr. (PSD): 41%
  • Branco ou nulo: 11%
  • Não sabe: 1%

Lula x Eduardo Bolsonaro

  • Lula (PT): 52%
  • Eduardo Bolsonaro (PL): 35%
  • Branco ou nulo: 12%
  • Não sabe: 1%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula (PT): 50%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 39%
  • Branco ou nulo: 10%
  • Não sabe: 1%

Futura Inteligência

A pesquisa ouviu 2.001 pessoas, maiores de 16 anos, em 887 cidades do país, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas entre os dias 3 e 9 de dezembro.

Lula x Tarcísio

  • Tarcísio de Freitas - 47,3%
  • Lula - 39,3%
  • Brancos/nulos - 11,2%

Lula x Michelle

  • Michelle Bolsonaro - 45,8%
  • Lula - 41,5%
  • Brancos/nulos - 11%

Lula x Ratinho Jr.

  • Ratinho Jr. - 43,6%
  • Lula - 39,5%
  • Brancos/nulos - 14%

Lula x Caiado

  • Ronaldo Caiado - 41,5%
  • Lula - 39,6%
  • Brancos/nulos - 16,2%

Lula x Romeu

  • Lula - 40,7%
  • Romeu Zema - 39,9%
  • Brancos/nulos - 16,3%

Lula x Flávio

  • Lula - 42,1%
  • Flávio Bolsonaro - 41,6%
  • Brancos/nulos - 14,2%

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

Lula x Jair Bolsonaro (+4pp Lula)

  • Lula: 50%
  • Jair Bolsonaro: 46%
  • Branco/Nulo/Não sei: 4%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Tarcísio de Freitas: 45%
  • Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Michele Bolsonaro (+5pp Lula)

  • Lula: 50%
  • Michele Bolsonaro: 45%
  • Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Flávio Bolsonaro (+12pp Lula)

  • Lula: 53%
  • Flávio Bolsonaro: 41%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Ronaldo Caiado: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Romeu Zema: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Ratinho Jr.: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Eduardo Leite: 24%
  • Branco/Nulo/Não sei: 27%

Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%
  • Jair Bolsonaro (PL): 36%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Tarcísio

  • Lula (PT): 45%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho

  • Lula (PT): 45%
  • Ratinho Júnior (PSD): 35%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 44%
  • Romeu Zema (Novo): 33%
  • Indecisos: 3%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Caiado

  • Lula (PT): 45%
  • Ronaldo Caiado (União): 33%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Paraná Pesquisas

A pesquisa foi realizada com 2.038 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Jair Bolsonaro x Lula

  • Lula: 43,6%
  • Jair Bolsonaro: 43,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%
  • Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula: 44,8%
  • Michelle Bolsonaro: 41,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9%
  • Não sabe/não opinou: 4,8%

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula: 44%
  • Tarcísio de Freitas: 42,5%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%
  • Não sabe/não opinou: 4,7%

Lula x Flávio Bolsonaro 

  • Lula: 44,1%
  • Flávio Bolsonaro: 41%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%
  • Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Ratinho Junior

  • Lula: 43,8%
  • Ratinho Junior: 40,2%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10,6%
  • Não sabe/não opinou: 5,4%

Lula x Tereza Cristina

  • Lula: 44,6%
  • Tereza Cristina: 30,3%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 18,8%
  • Não sabe/não opinou: 6,2%
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroTarcísio Gomes de Freitas

