Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas eleições de 2026

A 10 meses das eleições presidenciais de 2026, as pesquisas divulgadas ao longo de dezembro indicaram cenários nos quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga ou está tecnicamente empatado com nomes da centro-direita no 2º turno.

Todas as pesquisas do último mês contemplaram o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o seu candidato para disputar as eleições no próximo ano.

Na pesquisa do instituto Datafolha, Lula tem uma vantagem de 5 pontos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de 15 pontos contra Flávio e de 17 pontos contra Eduardo Bolsonaro (PL).

Já no levantamento da Futura Inteligência, o presidente Lula empataria com o filho mais velho de Bolsonaro e com os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), na margem de erro.

Ao mesmo tempo, Lula perderia dos governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr. (PSD) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Na pesquisa da AtlasIntel, Lula tem uma vantagem de 15 pontos em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro. O petista voltou a ficar à frente de Tarcísio e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, para além da margem de erro.

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais.

A pesquisa Genial/Quaest também mostra um cenário confortável para Lula, com vantagem de até 10 pontos percentuais contra Flávio e Tarcísio.

Foram simulados seis cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 10 a 12 pontos percentuais.

Na última pesquisa divulgada em 2025, do instituto Paraná Pesquisas, o presidente Lula está empatado tecnicamente com Flávio, Tarcísio e Michelle.

Lula também aparece tecnicamente empatado em uma eventual disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr.

O nome da senadora Tereza Cristina (PP) também foi testada, mas o petista venceria com uma larga vantagem nessa simulação.

Confira as pesquisas de dezembro para presidente em 2026

Datafolha

A pesquisa do instituto Datafolha foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio como o candidato de seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, à presidência.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 51%

Flávio Bolsonaro(PL): 36%

Branco ou nulo: 12%

Não sabe: 1%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 47%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%

Branco ou nulo: 10%

Não sabe: 2%

Lula x Ratinho Jr.

Lula (PT): 47%

Ratinho Jr. (PSD): 41%

Branco ou nulo: 11%

Não sabe: 1%

Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 52%

Eduardo Bolsonaro (PL): 35%

Branco ou nulo: 12%

Não sabe: 1%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 50%

Michelle Bolsonaro (PL): 39%

Branco ou nulo: 10%

Não sabe: 1%

Futura Inteligência

A pesquisa ouviu 2.001 pessoas, maiores de 16 anos, em 887 cidades do país, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas entre os dias 3 e 9 de dezembro.

Lula x Tarcísio

Tarcísio de Freitas - 47,3%

Lula - 39,3%

Brancos/nulos - 11,2%

Lula x Michelle

Michelle Bolsonaro - 45,8%

Lula - 41,5%

Brancos/nulos - 11%

Lula x Ratinho Jr.

Ratinho Jr. - 43,6%

Lula - 39,5%

Brancos/nulos - 14%

Lula x Caiado

Ronaldo Caiado - 41,5%

Lula - 39,6%

Brancos/nulos - 16,2%

Lula x Romeu

Lula - 40,7%

Romeu Zema - 39,9%

Brancos/nulos - 16,3%

Lula x Flávio

Lula - 42,1%

Flávio Bolsonaro - 41,6%

Brancos/nulos - 14,2%

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

Lula x Jair Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 50%

Jair Bolsonaro: 46%

Branco/Nulo/Não sei: 4%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Michele Bolsonaro (+5pp Lula)

Lula: 50%

Michele Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Flávio Bolsonaro (+12pp Lula)

Lula: 53%

Flávio Bolsonaro: 41%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)

Lula: 49%

Eduardo Leite: 24%

Branco/Nulo/Não sei: 27%

Genial/Quaest

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Lula x Tarcísio

Lula (PT): 45%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Lula x Ratinho

Lula (PT): 45%

Ratinho Júnior (PSD): 35%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Lula x Zema

Lula (PT): 44%

Romeu Zema (Novo): 33%

Indecisos: 3%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Lula x Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (União): 33%

Indecisos: 4%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Paraná Pesquisas

A pesquisa foi realizada com 2.038 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Jair Bolsonaro x Lula

Lula: 43,6%

Jair Bolsonaro: 43,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 44,8%

Michelle Bolsonaro: 41,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 9%

Não sabe/não opinou: 4,8%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 44%

Tarcísio de Freitas: 42,5%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,8%

Não sabe/não opinou: 4,7%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 44,1%

Flávio Bolsonaro: 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,1%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Ratinho Junior

Lula: 43,8%

Ratinho Junior: 40,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,6%

Não sabe/não opinou: 5,4%

Lula x Tereza Cristina