Lula, Flávio ou Tarcísio? Quem está na frente nas eleições de 2026

Lula, Flávio e Tarcísio: o petista aparece com vantagem de até 15 pontos contra o senador e o governador (Senado/Governo de SP/Palácio do Planalto/Montagem Exame/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08h00.
A 10 meses das eleições presidenciais de 2026, as pesquisas divulgadas ao longo de dezembro indicaram cenários nos quais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga ou está tecnicamente empatado com nomes da centro-direita no 2º turno.
Todas as pesquisas do último mês contemplaram o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o seu candidato para disputar as eleições no próximo ano.
Na pesquisa do instituto Datafolha, Lula tem uma vantagem de 5 pontos contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de 15 pontos contra Flávio e de 17 pontos contra Eduardo Bolsonaro (PL).
Já no levantamento da Futura Inteligência, o presidente Lula empataria com o filho mais velho de Bolsonaro e com os governadores Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), na margem de erro.
Ao mesmo tempo, Lula perderia dos governadores Tarcísio de Freitas e Ratinho Jr. (PSD) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).
Na pesquisa da AtlasIntel, Lula tem uma vantagem de 15 pontos em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro. O petista voltou a ficar à frente de Tarcísio e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, para além da margem de erro.
Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais.
A pesquisa Genial/Quaest também mostra um cenário confortável para Lula, com vantagem de até 10 pontos percentuais contra Flávio e Tarcísio.
Foram simulados seis cenários de segundo turno das eleições. Lula lidera em todas as simulações, com diferenças que variam entre 10 a 12 pontos percentuais.
Na última pesquisa divulgada em 2025, do instituto Paraná Pesquisas, o presidente Lula está empatado tecnicamente com Flávio, Tarcísio e Michelle.
Lula também aparece tecnicamente empatado em uma eventual disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr.
O nome da senadora Tereza Cristina (PP) também foi testada, mas o petista venceria com uma larga vantagem nessa simulação.
A pesquisa do instituto Datafolha foi realizada entre os dias 2 e 4 de dezembro, antes do anúncio oficial de Flávio como o candidato de seu pai, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe, à presidência.
O levantamento ouviu 2.002 eleitores em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Tarcísio de Freitas
Lula x Ratinho Jr.
Lula x Eduardo Bolsonaro
Lula x Michelle Bolsonaro
A pesquisa ouviu 2.001 pessoas, maiores de 16 anos, em 887 cidades do país, com índice de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. As entrevistas foram feitas entre os dias 3 e 9 de dezembro.
Lula x Tarcísio
Lula x Michelle
Lula x Ratinho Jr.
Lula x Caiado
Lula x Romeu
Lula x Flávio
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.
Lula x Jair Bolsonaro (+4pp Lula)
Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)
Lula x Michele Bolsonaro (+5pp Lula)
Lula x Flávio Bolsonaro (+12pp Lula)
Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)
Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)
Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)
Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 11 e 14 de dezembro. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Tarcísio
Lula x Ratinho
Lula x Zema
Lula x Caiado
A pesquisa foi realizada com 2.038 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
Jair Bolsonaro x Lula
Lula x Michelle Bolsonaro
Lula x Tarcísio de Freitas
Lula x Flávio Bolsonaro
Lula x Ratinho Junior
Lula x Tereza Cristina