New York Comic Con: Marvel, 'Percy Jackson' e 'Avatar'; confira destaques da programação

A New York Comic Con é uma das maiores convenções "geeks" dos Estados Unidos. O evento, que é descrito como uma celebração do universo inspirado por histórias em quadrinhos, começa nesta quinta-feira, 8, e vai até domingo, 11.

Durante quatro dias, os fãs poderão aproveitar a oportunidade de colecionar brindes, assistir a exibições de trailers exclusivos, conferir lançamentos de jogos virtuais e estar cara a cara com seus personagens e atores favoritos.

O que esperar da New York Comic Con 2026?

Para a edição de 2026, algumas das principais apostas estão nos painéis de "Percy Jackson e A Maldição do Titã", que receberá o ator Walber Scobbell para uma conversa sobre os bastidores da 3ª temporada da série, "Por Dentro dos Saja Boys - Além de Kpop Demon Hunters", uma viagem pelo "Arrowverse" da D.C. Studios e uma conversa sobre as principais novidades da Marvel Studios para o futuro.

Além disso, o Prime Video também se destaca com diversos painéis sobre seus projetos próprios, como "Blade Runner 2099" e "Bloodaxe", que deve trazer um olhar exclusivo para a nova série de drama histórico do streaming.

Quinta-feira é o principal dia do evento

O painel "Por Dentro dos Saja Boys: Além de KPop Demon Hunters" traz Andrew Choi, ator que faz a voz cantante de Jinu, e Neckwav, a voz cantante de Abby, para uma conversa exclusiva sobre sua jornada no mundo do K-pop nos bastidores de "K-pop Demon Hunters", um dos filmes mais assistidos da Netflix, com faturamento de US$ 24,6 milhões.

Em "Atráves do Arrowverse", a D.C. Studios traz uma geração de protagonistas de suas séries para uma conversa sobre seus trabalhos no estúdio e como o grupo transformou a história da D.C. para melhor.

Entre os principais convidados presentes estão Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), Melissa Benoist (Kara Danvers/Supergirl), Carlos Valdes (Cisco Ramon/Vibe), Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Killer Frost) e John Wesley Shipp (Henry Allen/Jay Garrick/The Flash).

O dia é encerrado com o painel "O futuro da Marvel Television e Marvel Animation", que, assim como o painel da Comic-Con de São Diego, deve trazer um novo olhar sobre as próximas novidades do estúdio, que está próximo de lançar seu novo grande filme "Vingadores: Doutor Destino".

Confira os principais destaques da programação

Quinta-feira, 8

13h30 - Retrospectiva da série Brooklyn Nine-Nine

15h - Por Dentro dos Saja Boys: Além de KPop Demon Hunters

15h20 - Através do Arrowverse

17h15 - O futuro da Marvel Television e Marvel Animation

Sexta-feira, 9

12h - Ghostface Para Sempre: 0 30° Aniversário de "Scream"

12h15 - Avatar: Sete Refúgios

13h45 - ONE PIECE Painel: Apresentado por Toei Animation e Crunchyroll

14h15 - Bloodaxe

Sábado, 10

12h - Foco em Nicolas Cage

12h - A trajetória até Super-Homem: 25 Anos de Smallville

18h - NARUTO: Qual o próximo passo?

19h - Por Dentro de "Percy Jackson e Os Olimpianos" 3ª Temporada: Uma Conversa com Walker Scobell

19h45 - Blade Runner 2099 da Prime Video

Domingo, 11