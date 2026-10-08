Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

New York Comic Con: Marvel, 'Percy Jackson' e 'Avatar'; confira destaques da programação

New York Comic Con começa nesta quinta-feira, 8, reunindo as principais novidades da cultura pop, com grandes painéis de Marvel, Percy Jackson e produções da cultura geek nos Estados Unidos

NYCC: confira os principais destaques da programação (Disney+/Divulgação)

NYCC: confira os principais destaques da programação (Disney+/Divulgação)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h03.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCCXP – Comic Con Experience
Saiba mais

A New York Comic Con é uma das maiores convenções "geeks" dos Estados Unidos. O evento, que é descrito como uma celebração do universo inspirado por histórias em quadrinhos, começa nesta quinta-feira, 8, e vai até domingo, 11.

Durante quatro dias, os fãs poderão aproveitar a oportunidade de colecionar brindes, assistir a exibições de trailers exclusivos, conferir lançamentos de jogos virtuais e estar cara a cara com seus personagens e atores favoritos.

O que esperar da New York Comic Con 2026?

Para a edição de 2026, algumas das principais apostas estão nos painéis de "Percy Jackson e A Maldição do Titã", que receberá o ator Walber Scobbell para uma conversa sobre os bastidores da 3ª temporada da série, "Por Dentro dos Saja Boys - Além de Kpop Demon Hunters", uma viagem pelo "Arrowverse" da D.C. Studios e uma conversa sobre as principais novidades da Marvel Studios para o futuro.

Além disso, o Prime Video também se destaca com diversos painéis sobre seus projetos próprios, como "Blade Runner 2099" e "Bloodaxe", que deve trazer um olhar exclusivo para a nova série de drama histórico do streaming.

Quinta-feira é o principal dia do evento

O painel "Por Dentro dos Saja Boys: Além de KPop Demon Hunters" traz Andrew Choi, ator que faz a voz cantante de Jinu, e Neckwav, a voz cantante de Abby, para uma conversa exclusiva sobre sua jornada no mundo do K-pop nos bastidores de "K-pop Demon Hunters", um dos filmes mais assistidos da Netflix, com faturamento de US$ 24,6 milhões.

Em "Atráves do Arrowverse", a D.C. Studios traz uma geração de protagonistas de suas séries para uma conversa sobre seus trabalhos no estúdio e como o grupo transformou a história da D.C. para melhor.

Entre os principais convidados presentes estão Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), Melissa Benoist (Kara Danvers/Supergirl), Carlos Valdes (Cisco Ramon/Vibe), Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Killer Frost) e John Wesley Shipp (Henry Allen/Jay Garrick/The Flash).

O dia é encerrado com o painel "O futuro da Marvel Television e Marvel Animation", que, assim como o painel da Comic-Con de São Diego, deve trazer um novo olhar sobre as próximas novidades do estúdio, que está próximo de lançar seu novo grande filme "Vingadores: Doutor Destino".

Confira os principais destaques da programação

Quinta-feira, 8

  • 13h30 - Retrospectiva da série Brooklyn Nine-Nine
  • 15h - Por Dentro dos Saja Boys: Além de KPop Demon Hunters
  • 15h20 - Através do Arrowverse
  • 17h15 - O futuro da Marvel Television e Marvel Animation

Sexta-feira, 9

  • 12h - Ghostface Para Sempre: 0 30° Aniversário de "Scream"
  • 12h15 - Avatar: Sete Refúgios
  • 13h45 - ONE PIECE Painel: Apresentado por Toei Animation e Crunchyroll
  • 14h15 - Bloodaxe

Sábado, 10

  • 12h - Foco em Nicolas Cage
  • 12h - A trajetória até Super-Homem: 25 Anos de Smallville
  • 18h - NARUTO: Qual o próximo passo?
  • 19h - Por Dentro de "Percy Jackson e Os Olimpianos" 3ª Temporada: Uma Conversa com Walker Scobell
  • 19h45 - Blade Runner 2099 da Prime Video

Domingo, 11

  • 15h15 - O Novato
Acompanhe tudo sobre:CCXP – Comic Con Experience

Mais de Pop

Lollapalooza Brasil 2027: confira o lineup oficial e como comprar ingresso

GTA 6: leaker de GTA 6 retorna e divulga 24 minutos de 'gameplay estendida'

Fórmula 1: veja horários e onde assistir à classificação da Sprint em Singapura

'Out of Sight' e 'TerraScape' ficam grátis na Epic Games Store; veja como baixar

Mais na Exame

Pop

Lollapalooza Brasil 2027: confira o lineup oficial e como comprar ingresso

ExameLab

Chega de ouvir áudio: como transcrever WhatsApp e resumir reuniões com IA

Ciência

Canetas emagrecedoras e bariátrica em crianças: em quais casos a OMS considera o uso?

Brasil

TSE forma maioria para anular votos de Garotinho e abre caminho para vitória de Ruas no 1º turno