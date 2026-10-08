New York Comic Con: Marvel, 'Percy Jackson' e 'Avatar'; confira destaques da programação

NYCC: confira os principais destaques da programação (Disney+/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h03.
A New York Comic Con é uma das maiores convenções "geeks" dos Estados Unidos. O evento, que é descrito como uma celebração do universo inspirado por histórias em quadrinhos, começa nesta quinta-feira, 8, e vai até domingo, 11.
Durante quatro dias, os fãs poderão aproveitar a oportunidade de colecionar brindes, assistir a exibições de trailers exclusivos, conferir lançamentos de jogos virtuais e estar cara a cara com seus personagens e atores favoritos.
Para a edição de 2026, algumas das principais apostas estão nos painéis de "Percy Jackson e A Maldição do Titã", que receberá o ator Walber Scobbell para uma conversa sobre os bastidores da 3ª temporada da série, "Por Dentro dos Saja Boys - Além de Kpop Demon Hunters", uma viagem pelo "Arrowverse" da D.C. Studios e uma conversa sobre as principais novidades da Marvel Studios para o futuro.
Além disso, o Prime Video também se destaca com diversos painéis sobre seus projetos próprios, como "Blade Runner 2099" e "Bloodaxe", que deve trazer um olhar exclusivo para a nova série de drama histórico do streaming.
O painel "Por Dentro dos Saja Boys: Além de KPop Demon Hunters" traz Andrew Choi, ator que faz a voz cantante de Jinu, e Neckwav, a voz cantante de Abby, para uma conversa exclusiva sobre sua jornada no mundo do K-pop nos bastidores de "K-pop Demon Hunters", um dos filmes mais assistidos da Netflix, com faturamento de US$ 24,6 milhões.
Em "Atráves do Arrowverse", a D.C. Studios traz uma geração de protagonistas de suas séries para uma conversa sobre seus trabalhos no estúdio e como o grupo transformou a história da D.C. para melhor.
Entre os principais convidados presentes estão Grant Gustin (Barry Allen/The Flash), Melissa Benoist (Kara Danvers/Supergirl), Carlos Valdes (Cisco Ramon/Vibe), Danielle Panabaker (Caitlin Snow/Killer Frost) e John Wesley Shipp (Henry Allen/Jay Garrick/The Flash).
O dia é encerrado com o painel "O futuro da Marvel Television e Marvel Animation", que, assim como o painel da Comic-Con de São Diego, deve trazer um novo olhar sobre as próximas novidades do estúdio, que está próximo de lançar seu novo grande filme "Vingadores: Doutor Destino".