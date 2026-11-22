Catorze anos depois do último encontro, Nina e Carminha estão de volta. Débora Falabella e Adriana Esteves aparecem caracterizadas como as personagens na primeira imagem de "Avenida Brasil 2", que estreia em 25 de janeiro de 2027.

Segundo o autor, João Emanuel Carneiro, a vingança será novamente o mote da história, com direção artística de Ricardo Waddington. A imagem foi divulgada pelo jornal O GLOBO.

Uma Carminha 'santinha'?

Em entrevista ao jornal, Carneiro explicou a premissa: "Carminha, 14 anos depois, virou uma santinha, trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade numa ONG. O lixão, atualmente, é um aterro sanitário. A pergunta é: ela realmente se tornou uma santa ou não? Vai se reaproximar da família com más ou com boas intenções?"

Nina no Catar

O autor também contou como a personagem de Débora reaparece. Logo no início, o público a verá no Catar, país do Oriente Médio onde Jorginho (Cauã Reymond) foi trabalhar como técnico de futebol.

"Abrimos a nova novela com esse casal no Oriente Médio, em crise depois da morte do filho", diz o autor. Segundo ele, Nina está no centro da história, "mais até do que na outra". Para Carneiro, parte do sucesso da trama original estava no fato de ela ser uma heroína que agia como vilã: "Nunca cansava, não era boazinha, não era chata." Ele diz que, de certa maneira, será assim também agora.

Subúrbio diferente

A novela volta ao subúrbio, que o autor descreve como "um pouco real, mas também uma fantasia rodriguiana engraçada". O de hoje, porém, é diferente do de 2012: tem mais conflitos e está em um país fragmentado. Carneiro afirma que vai abordar a questão da violência mais do que antes.

Arrependimentos

Carneiro admitiu que se arrepende "um pouco" de ter matado Max (Marcelo Novaes), amante de Carminha, e também Nilo (José de Abreu). Se soubesse que haveria continuação, diz que faria algumas coisas diferentes, como não ter incluído o bebê do final, filho de Jorginho e Nina, que lhe criou um problema. Justamente por isso, na nova trama, a tragédia do casal é a perda do filho.

Reunião do elenco

Segundo o autor, todos se animaram com a ideia de voltar. Ele observa que, diferentemente da época em que os atores eram contratados e obedeciam a uma ordem, hoje é preciso entusiasmá-los, porque podem aceitar ou não.

Sobre a possibilidade de algum deles recusar, disse que, sem Carminha, "seria impossível", mas que todos os convidados toparam.