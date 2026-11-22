O diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Jay Clayton, prevê novas interrupções em serviços tecnológicos à medida que empresas e órgãos públicos avançam na substituição de sistemas antigos. Em entrevista a programas de televisão neste domingo (22), o chefe da inteligência afirmou que os processos de modernização podem provocar instabilidades temporárias.

"Como parte desse processo contínuo de atualização, teremos falhas, lacunas e interrupções nos serviços", disse Clayton ao programa "State of the Union", da CNN. "Isso vai acontecer."

A declaração ocorre poucos dias depois de o presidente Donald Trump relacionar uma série de problemas tecnológicos recentes às atualizações realizadas pelas empresas em seus sistemas. Segundo Clayton, as mudanças são necessárias para aprimorar o funcionamento das plataformas e reforçar a segurança cibernética, especialmente porque os avanços tecnológicos impõem uma pressão crescente sobre estruturas mais antigas.

Falhas atingiram serviços essenciais nos EUA

Uma sequência de incidentes registrada neste mês afetou diferentes setores da infraestrutura tecnológica americana. Entre os episódios estão a paralisação nacional do tráfego aéreo, uma indisponibilidade nos serviços de e-mail da Microsoft, problemas técnicos que atingiram grandes instituições bancárias e uma interrupção temporária na rede da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês).

Em participação no programa "This Week", da ABC, Clayton voltou a afirmar que as ocorrências não foram resultado de ações coordenadas nem de operações patrocinadas por governos estrangeiros. O diretor atribuiu os problemas a processos de atualização técnica dos sistemas.

Diretor evita comentar ataques ao FBI e ao Departamento de Agricultura

Clayton também foi questionado sobre relatos de ataques cibernéticos contra o FBI e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele, porém, não quis fornecer detalhes sobre os episódios e afirmou que espera que as investigações esclareçam o que aconteceu "no devido tempo".