Netflix anuncia box colecionável de 'Guerreiras do K-Pop'

A Netflix anunciou uma série de novos produtos inspirados em “Guerreiras do K-Pop”, animação que se tornou um dos maiores sucessos recentes da plataforma. Entre as novidades está “KPop Demon Hunters: The Official Screen Comic Boxed Set”, box colecionável que adapta toda a história do filme em formato de história em quadrinhos.

Com lançamento previsto para 3 de novembro, a coleção reúne dois volumes em capa brochura e mais de 700 páginas coloridas. Segundo a plataforma, a publicação recria cenas de ação, performances musicais e momentos centrais da trama em formato de quadrinhos.

O box também incluirá as letras completas das músicas do filme, além de itens voltados para colecionadores, como luva holográfica, capas metalizadas, pôsteres exclusivos e arte conectada na lombada dos volumes.

O universo da franquia também ganhará “The Art of KPop Demon Hunters: Platinum Edition”, livro com artes conceituais, bastidores e comentários dos criadores, previsto para 8 de setembro.

Já “KPop Demon Hunters: The Official Deluxe Coloring Book”, livro oficial de colorir com 40 ilustrações, chega em 14 de julho.

Sobre 'Guerreiras do K-Pop'

A trama acompanha o grupo HUNTR/X, formado por artistas de k-pop que dividem a rotina entre apresentações para fãs e batalhas contra demônios. O conflito se intensifica quando os vilões criam uma boy band rival, os Saja Boys, para disputar a atenção do público.

Desde a estreia, “Guerreiras do K-Pop” alcançou o topo das listas de filmes mais vistos da Netflix. As músicas da trilha sonora, como “Golden”, “Your Idol” e “Soda Pop”, também entraram em rankings musicais nos Estados Unidos e em outros países.

O longa ainda venceu prêmios no Critics Choice Awards 2026, no Globo de Ouro 2026 e no Oscar.

A continuação do filme está em pré-produção e tem lançamento previsto para 2029.