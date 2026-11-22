Aos 23 anos, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o ATP Finals, neste domingo, 23, em Turim, na Itália. Na final, derrotou o número 1 do mundo, o alemão Alexander Zverev, por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 7-6 (9/7), em duas horas de partida na Inalpi Arena.

"É um troféu que venho buscando há muito tempo. Esta semana, joguei um tênis de altíssimo nível todos os dias", disse Alcaraz. "Tivemos problemas esta semana, houve dificuldades e passamos por momentos muito difíceis."

Atual número 3 do ranking, Alcaraz é o 1uarto tenista na história do circuito a vencer os quatro torneios de Grand Slam e o ATP Finals, juntando-se a Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic.

Comparado a Rafael Nadal desde o início da carreira, o jovem espanhol consegue um feito que escapou ao compatriota, que perdeu as duas finais de ATP Finals que disputou, em 2010 e 2013. O torneio reúne, tradicionalmente, os oito melhores jogadores de cada temporada.

Reação após lesão

A temporada de Alcaraz teve quatro meses de afastamento por uma lesão no punho, que o impediu de disputar Roland Garros e Wimbledon. Ele encerra o ano com três títulos seguidos: o ATP 500 de Viena, o Masters 1000 de Paris e, agora, o Finals.

No início de outubro, havia conquistado o ATP 500 de Tóquio, antes de decepcionar no Masters 1000 de Xangai, onde foi eliminado na terceira rodada pelo belga Zizou Bergs, então número 39 do mundo.

*Com informações da AFP