Chuvas: Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas durante os episódios de chuva intensa
Repórter de finanças
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 20h35.
A Defesa Civil de São Paulo emitiu 41 alertas à população neste domingo, 22, diante das chuvas que atingem diferentes municípios do estado. Desse total, 18 foram enviados pelo sistema Cell Broadcast, que dispara notificações diretamente nos celulares, e outros 23 por SMS.
Os avisos abrangeram todas as regiões da capital paulista e cidades do ABC, como São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e Santo André. O órgão também acompanha as ocorrências provocadas pelas precipitações e mantém o monitoramento das condições meteorológicas até terça-feira, 24, quando ainda há previsão de chuva em todo o território paulista.
Segundo a Defesa Civil, grande parte do estado apresentava condições de tempo estável neste domingo, mas foram registradas pancadas isoladas de moderada a forte intensidade na porção leste, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo e municípios próximos.
A previsão é de que a chuva continue durante a noite e a madrugada, principalmente na região leste e em áreas próximas ao litoral. Com o avanço da noite, as temperaturas devem cair em razão do resfriamento natural.
O levantamento da Defesa Civil aponta que, nas 72 horas anteriores ao início da noite deste domingo, as precipitações atingiram diferentes regiões paulistas. Os maiores acumulados foram registrados no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira e na faixa leste do estado.
Na Região Metropolitana de São Paulo, os volumes variaram entre fracos e moderados. Também houve registros de chuva em municípios do interior e do litoral.
A Defesa Civil estadual mantém o aviso para a possibilidade de novas precipitações em todo o território paulista até terça-feira, 24. As regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos estão sob atenção especial devido à previsão de chuvas mais intensas.
Nas demais áreas do estado, a orientação também é de cautela. A previsão contempla pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de granizo isolado.
O cenário traz risco de alagamentos pontuais, enxurradas e quedas de árvores. Segundo o órgão, as precipitações podem ocorrer de maneira irregular, com diferenças de volume e intensidade entre municípios. Mesmo nos períodos de sol e temperaturas elevadas, as pancadas podem se formar rapidamente, sobretudo durante as tardes e noites.
O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) acompanha continuamente as condições meteorológicas e mantém contato com as Defesas Civis municipais para monitorar as ocorrências.
A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas durante os episódios de chuva intensa:
Para receber gratuitamente os avisos por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.