A Defesa Civil de São Paulo emitiu 41 alertas à população neste domingo, 22, diante das chuvas que atingem diferentes municípios do estado. Desse total, 18 foram enviados pelo sistema Cell Broadcast, que dispara notificações diretamente nos celulares, e outros 23 por SMS.

Os avisos abrangeram todas as regiões da capital paulista e cidades do ABC, como São Bernardo do Campo, Diadema, Mauá e Santo André. O órgão também acompanha as ocorrências provocadas pelas precipitações e mantém o monitoramento das condições meteorológicas até terça-feira, 24, quando ainda há previsão de chuva em todo o território paulista.

Chuva deve continuar na região leste

Segundo a Defesa Civil, grande parte do estado apresentava condições de tempo estável neste domingo, mas foram registradas pancadas isoladas de moderada a forte intensidade na porção leste, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo e municípios próximos.

A previsão é de que a chuva continue durante a noite e a madrugada, principalmente na região leste e em áreas próximas ao litoral. Com o avanço da noite, as temperaturas devem cair em razão do resfriamento natural.

Vale do Paraíba e Vale do Ribeira concentram maiores volumes

O levantamento da Defesa Civil aponta que, nas 72 horas anteriores ao início da noite deste domingo, as precipitações atingiram diferentes regiões paulistas. Os maiores acumulados foram registrados no Vale do Paraíba, no Vale do Ribeira e na faixa leste do estado.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os volumes variaram entre fracos e moderados. Também houve registros de chuva em municípios do interior e do litoral.

Confira as cidades com os maiores acumulados:

Chuva acumulada nas últimas 12 horas

Mongaguá: 35 mm

Boituva: 27 mm

Campos do Jordão: 25 mm

São José do Barreiro: 25 mm

Ribeira: 24 mm

São Paulo: 21 mm

Diadema: 20 mm

Natividade da Serra: 20 mm

São Bento do Sapucaí: 20 mm

São Vicente: 17 mm

Chuva acumulada nas últimas 24 horas

Mongaguá: 35 mm

Boituva: 27 mm

Campos do Jordão: 25 mm

São José do Barreiro: 25 mm

Ribeira: 24 mm

Santos: 24 mm

São Paulo: 21 mm

Diadema: 20 mm

Natividade da Serra: 20 mm

São Bento do Sapucaí: 20 mm

Chuva acumulada nas últimas 48 horas

Apiaí: 50 mm

Queluz: 48 mm

Parapuã: 47 mm

Jaú: 43 mm

Analândia: 41 mm

São José do Rio Pardo: 40 mm

Itapirapuã Paulista: 40 mm

Itapetininga: 40 mm

São José do Rio Preto: 40 mm

Divinolândia: 38 mm

Brotas: 37 mm

Mongaguá: 36 mm

Tambaú: 36 mm

Boituva: 35 mm

Águas da Prata: 34 mm

Campo Limpo Paulista: 33 mm

Bananal: 32 mm

Vinhedo: 32 mm

São Paulo: 32 mm

Guaratinguetá: 31 mm

Campos do Jordão: 30 mm

São José do Barreiro: 30 mm

Rinópolis: 30 mm

São Carlos: 30 mm

Chuva acumulada nas últimas 72 horas

Aparecida: 88 mm

Salesópolis: 75 mm

Lorena: 63 mm

Registro: 61 mm

Apiaí: 60 mm

Queluz: 55 mm

Itapirapuã Paulista: 48 mm

Parapuã: 47 mm

Itapetininga: 47 mm

Guararema: 45 mm

Jaú: 43 mm

Tambaú: 43 mm

São Sebastião: 42 mm

Analândia: 41 mm

São José do Rio Pardo: 40 mm

São José do Rio Preto: 40 mm

Ribeira: 38 mm

Guaratinguetá: 38 mm

Divinolândia: 38 mm

Mongaguá: 37 mm

São José do Barreiro: 37 mm

Brotas: 37 mm

Bananal: 36 mm

Boituva: 35 mm

Joanópolis: 35 mm

Águas da Prata: 34 mm

Campo Limpo Paulista: 33 mm

Sete Barras: 33 mm

Vinhedo: 32 mm

São Paulo: 32 mm

Campos do Jordão: 30 mm

Rinópolis: 30 mm

São Carlos: 30 mm

Alerta de chuva forte segue até terça-feira

A Defesa Civil estadual mantém o aviso para a possibilidade de novas precipitações em todo o território paulista até terça-feira, 24. As regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Registro, Região Metropolitana de São Paulo e São José dos Campos estão sob atenção especial devido à previsão de chuvas mais intensas.

Nas demais áreas do estado, a orientação também é de cautela. A previsão contempla pancadas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h e possibilidade de granizo isolado.

O cenário traz risco de alagamentos pontuais, enxurradas e quedas de árvores. Segundo o órgão, as precipitações podem ocorrer de maneira irregular, com diferenças de volume e intensidade entre municípios. Mesmo nos períodos de sol e temperaturas elevadas, as pancadas podem se formar rapidamente, sobretudo durante as tardes e noites.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) acompanha continuamente as condições meteorológicas e mantém contato com as Defesas Civis municipais para monitorar as ocorrências.

Como se proteger durante as chuvas

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas durante os episódios de chuva intensa:

Alagamentos e enxurradas: não atravesse ruas inundadas nem tente passar por trechos com correnteza, seja a pé ou de carro. Mantenha distância de rios e córregos.

não atravesse ruas inundadas nem tente passar por trechos com correnteza, seja a pé ou de carro. Mantenha distância de rios e córregos. Raios: procure abrigo em construções fechadas. Evite áreas abertas, árvores isoladas e estruturas metálicas.

procure abrigo em construções fechadas. Evite áreas abertas, árvores isoladas e estruturas metálicas. Ventos fortes: guarde objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, afaste-se de árvores, postes, placas e outras estruturas que possam cair.

guarde objetos soltos em quintais, varandas e sacadas. Durante as rajadas, afaste-se de árvores, postes, placas e outras estruturas que possam cair. Granizo: busque abrigo em locais seguros, longe de janelas, vidros e coberturas frágeis. Se possível, deixe os veículos em áreas cobertas.

busque abrigo em locais seguros, longe de janelas, vidros e coberturas frágeis. Se possível, deixe os veículos em áreas cobertas. Deslizamentos: fique atento a rachaduras no solo e nas paredes, inclinação de árvores e postes e sinais de movimentação de terra. Caso identifique algum desses indícios, deixe o local e acione a Defesa Civil.

Para receber gratuitamente os avisos por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199. Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.