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A 3ª temporada de ‘Percy Jackson’ vai estrear na Netflix?

Disney aproveita campanha promocional da nova temporada de "Percy Jackson" para disponibilizar primeiras temporadas em outros canais de streaming

'Percy Jackon': primeiras temporadas da série chegaram ao catálogo da Netflix (Reprodução/IMDB)

'Percy Jackon': primeiras temporadas da série chegaram ao catálogo da Netflix (Reprodução/IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 04h31.

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No último domingo, 4, as primeiras duas temporadas da série "Percy Jackson e os Olímpianos" entraram na Netflix por tempo limitado. O acordo entre a Netflix e a Disney faz parte da campanha promocional da série.

A terceira temporada de "Percy Jackson" estreia em 20 de novembro. Os novos episódios irão adaptar o livro "Percy Jackson e A Maldição do Titã", escrito por Rick Riordan.

A 3ª temporada de 'Percy Jackson' irá estrear na Netflix?

Não, a 3ª temporada de "Percy Jackson" não irá para a Netflix e terá uma estreia exclusiva no Disney+.

A decisão de incluir as primeiras duas temporadas da série no catálogo da rival por três meses foi uma estratégia para impulsionar o lançamento da nova temporada, porém não inclui o lançamento.

O que esperar da 3ª temporada?

Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.

Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.

Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace (Tamara Smart) enfrentando um monstro.

Durante o painel da série, Walker Scobell, que interpreta Percy, afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.

Veja o trailer da 3ª temporada de 'Percy Jackson'

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