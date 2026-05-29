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Quem é o Spider-Noir? A história do Homem-Aranha sombrio vivido por Nicolas Cage

Série estrelada por Nicolas Cage mergulha em uma realidade alternativa marcada por crime, corrupção e mistério

'Spider-Noir': Ambientada nos anos 1930, trama apresenta um herói mais velho, cansado e distante da imagem clássica de Peter Parker (Divulgação)

'Spider-Noir': Ambientada nos anos 1930, trama apresenta um herói mais velho, cansado e distante da imagem clássica de Peter Parker (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 29 de maio de 2026 às 11h27.

“Spider-Noir”, nova série de oito episódios do Prime Video estrelada por Nicolas Cage, apresenta uma das versões mais incomuns do universo do Homem-Aranha.

Em vez do jovem Peter Parker enfrentando desafios escolares e vilões tecnológicos, a produção transporta o personagem para uma Nova York inspirada nos filmes policiais dos anos 1930, cercada por corrupção, crime organizado e conflitos políticos.

Na série, Cage interpreta Ben Reilly, conhecido nos quadrinhos como clone de Peter Parker. Aqui, porém, ele assume apenas a identidade de “Aranha” e trabalha como detetive particular em uma cidade marcada pela Grande Depressão e pela violência urbana.

'Spider-Noir': Nicolas Cage vive a versão noir do Homem Aranha em nova série (Prime Video/ Divulgação)

Sobre o que é a série?

A trama começa quando Ben recebe um novo caso envolvendo o desaparecimento de Flint Marko, personagem associado ao Homem-Areia. O que parecia ser apenas mais uma investigação acaba revelando uma conspiração ligada ao criminoso Silvermane, que conduz experimentos secretos envolvendo veteranos de guerra. Conforme o mistério se aprofunda, Ben é obrigado a voltar a vestir a máscara que havia deixado para trás.

Além da história, a série chama atenção pela estética. A produção foi desenvolvida para ser assistida tanto em cores quanto em preto e branco, reforçando a influência dos clássicos filmes noir de Hollywood. A fotografia aposta em sombras fortes, ruas escuras e cenários que remetem aos thrillers policiais do século passado.

O projeto também marca o retorno de Nicolas Cage ao personagem. O ator já havia dado voz ao Homem-Aranha Noir na animação "Homem-Aranha no Aranhaverso" (2018), um dos maiores sucessos da Marvel nos últimos anos. Agora, ele assume o papel em live-action, liderando uma história que se distancia do tom leve tradicional do herói para explorar temas como culpa, desgaste emocional e violência urbana.

Vai ter segunda temporada?

Até o momento, “Spider-Noir” ainda não teve uma segunda temporada oficialmente confirmada pelo Prime Video. Mesmo assim, os bastidores indicam que a possibilidade já está sendo considerada pelos produtores da série.

Em entrevista ao GamesRadar+, o produtor Christopher Miller afirmou que a equipe enxerga potencial para expandir a história além da primeira temporada. Segundo ele, o universo noir criado para a série oferece espaço para novas investigações, personagens e conflitos dentro daquela Nova York inspirada nos anos 1930.

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