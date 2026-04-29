Netflix divulga primeiras imagens de novo thriller com Robert De Niro

O longa é estrelado por Robert De Niro, Michelle Monaghan e Adam Scott, com direção de James Ashcroft (The Rule of Jenny Pen). A produção marca a sexta colaboração entre a Netflix e a AGBO, empresa comandada pelos irmãos Russo.
A história acompanha a investigação de um assassino em série conhecido como “The Whisper Man”, que supostamente está preso há anos. Quando crianças começam a desaparecer, uma antiga cantiga infantil volta a circular, levando à reabertura do caso. O detetive aposentado responsável pela prisão original do criminoso é então convocado para ajudar na apuração.
No centro da trama está um escritor de romances policiais viúvo, cujo filho de oito anos é sequestrado. Em busca de respostas, ele recorre ao pai, um ex-policial de quem se afastou ao longo dos anos. Juntos, os dois passam a investigar possíveis conexões entre o sequestro e o antigo caso do serial killer.
O roteiro é assinado por Ben Jacoby (A Primeira Profecia) e Chase Palmer (It: A Coisa). O elenco conta ainda com Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto e Will Brill. Para Angela Russo-Otstot, diretora criativa da AGBO, o filme é “um thriller eletrizante, mas que, no fundo, apresenta uma história comovente e complexa sobre pais e filhos”.
The Whisper Man chega ao catálogo da Netflix em 28 de agosto de 2026.
Veja os filmes e séries que chegam na Netflix em maio de 2026
O mês de maio chega com novas estreias na Netflix. A lista inclui séries originais, filmes licenciados, documentários esportivos, especiais de comédia, animes e eventos ao vivo.
Entre os destaques das séries, estão "The Boroughs", produção dos criadores de "Stranger Things", a segunda temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" e a série limitada "O Senhor das Moscas".
Nos filmes, entram no catálogo títulos como "O Telefone Preto 2", "Garota Infernal", "Uma Linda Mulher", "Green Book", "Lista de Schindler" e "A Teoria de Tudo".
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em maio de 2026:
Séries que entram na Netflix em maio
- Glory | 01/05/2026
- La Brea: Temporadas 1 a 4 | 01/05/2026
- Miraculous: As Aventuras de Ladybug: Temporada 5 | 01/05/2026
- Son-in-Law | 01/05/2026
- O Senhor das Moscas | 04/05/2026
- The Rhythm of Revenge | 04/05/2026
- Casamento às Cegas: Polônia | 06/05/2026
- Legends | 07/05/2026
- My Royal Nemesis | 08/05/2026
- Thank You, Next: Temporada 3 | 08/05/2026
- Everyone Is Doing Great: Temporadas 1 e 2 | 11/05/2026
- Pop Culture Jeopardy! | 11/05/2026
- Devil May Cry: Temporada 2 | 12/05/2026
- Between Father and Son | 13/05/2026
- Perfect Match: Temporada 4 | 13/05/2026
- Roosters: Temporada 2 | 13/05/2026
- Nemesis | 14/05/2026
- Soul Mate | 14/05/2026
- Berlin and the Lady with an Ermine | 15/05/2026
- The WONDERfools | 15/05/2026
- Law & Order: Temporadas 23 e 24 | 18/05/2026
- Carizzma | 20/05/2026
- The Boroughs | 21/05/2026
- Ladies First | 22/05/2026
- Mating Season | 22/05/2026
- Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2 | 27/05/2026
- My 2 Cents | 27/05/2026
- Murder Mindfully: Temporada 2 | 28/05/2026
- The Four Seasons: Temporada 2 | 28/05/2026
- Calabasas Confidential | 29/05/2026
Filmes que entram na Netflix em maio
- De Repente 30 | 01/05/2026
- 48 Horas | 01/05/2026
- Aeroporto | 01/05/2026
- Aeroporto 77 | 01/05/2026
- Aeroporto 75 | 01/05/2026
- Os Ursinhos da Pesada | 01/05/2026
- Borat | 01/05/2026
- Queime Depois de Ler | 01/05/2026
- Covil de Ladrões | 01/05/2026
- Inimigo em Casa | 01/05/2026
- Comer, Rezar, Amar | 01/05/2026
- Tomates Verdes Fritos | 01/05/2026
- Green Book: O Guia | 01/05/2026
- Hitch: Conselheiro Amoroso | 01/05/2026
- Garota Infernal | 01/05/2026
- Jumanji | 01/05/2026
- Jumping the Broom | 01/05/2026
- Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | 01/05/2026
- Entrando Numa Fria | 01/05/2026
- Entrando Numa Fria Maior Ainda | 01/05/2026
- My Dearest Señorita | 01/05/2026
- Clube dos Cafajestes | 01/05/2026
- Ouija: O Jogo dos Espíritos | 01/05/2026
- Ouija: Origem do Mal | 01/05/2026
- Uma Linda Mulher | 01/05/2026
- A Lista de Schindler | 01/05/2026
- Tropas Estelares | 01/05/2026
- Swapped | 01/05/2026
- A Chefa | 01/05/2026
- Clube dos Cinco | 01/05/2026
- A Proposta | 01/05/2026
- Descompensada | 01/05/2026
- Sob a Pele | 01/05/2026
- Veronica Mars | 01/05/2026
- Waterworld: O Segredo das Águas | 01/05/2026
- You, Always | 01/05/2026
- The Silent Twins | 04/05/2026
- My Dearest Assassin | 07/05/2026
- Remarkably Bright Creatures | 08/05/2026
- Mardi Gras: A Festa Continua | 11/05/2026
- O Destino de uma Nação | 11/05/2026
- Hoax: The Kidnapping of Sherri Papini | 15/05/2026
- Telefone Preto 2 | 16/05/2026
- Amor à Queima-Roupa | 19/05/2026
- A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026
- Dead Man’s Wire | 28/05/2026
- K-Pops! | 30/05/2026
- A Teoria de Tudo | 31/05/2026
Documentários e especiais
- Piores Ex do Mundo: Temporada 2 | 06/05/2026
- USA 94: Brazil’s Return to Glory | 07/05/2026
- Marty, Life Is Short | 12/05/2026
- Untold UK: Jamie Vardy | 12/05/2026
- The Bus: A French Football Mutiny | 13/05/2026
- The Crash | 15/05/2026
- Abraham Lincoln: Temporada 1 | 18/05/2026
- FDR: Temporada 1 | 18/05/2026
- Grant: Temporada 1 | 18/05/2026
- The Great War | 18/05/2026
- Theodore Roosevelt: Temporada 1 | 18/05/2026
- Thomas Jefferson: Temporada 1 | 18/05/2026
- Washington: Temporada 1 | 18/05/2026
- Navy SEALs: America’s Secret Warriors: Temporadas 1 e 2 | 18/05/2026
- Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul | 19/05/2026
- James. | 21/05/2026
- Untold UK: Vinnie Jones | 26/05/2026
- Room to Move | 27/05/2026
- Brazil ’70: The Third Star | 29/05/2026
- Rafa | 29/05/2026
- AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy | 31/05/2026
Eventos ao vivo
- The Roast of Kevin Hart | 10/05/2026
- Ronda Rousey vs. Gina Carano | 16/05/2026
- Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 | 22/05/2026 a 24/05/2026
Conteúdo infantil e família
- Booba: Temporada 6 | 01/05/2026
- Robocar Poli: Temporada 5 | 01/05/2026
- Em Busca do Vale Encantado | 01/05/2026
- Dr. Seuss’s Horton!: Temporada 2 | 04/05/2026
- A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026
Animes
- Detective Conan: Temporada 3 | 01/05/2026
- One Piece: Temporada 21 | 01/05/2026
- Akane-Banashi: Temporada 1 | 16/05/2026