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Netflix divulga primeiras imagens de novo thriller com Robert De Niro

No centro da trama está um escritor de romances policiais viúvo, cujo filho de oito anos é sequestrado

(Reprodução)

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Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16h03.

A Netflix divulgou as primeiras imagens de The Whisper Man, novo thriller policial baseado no romance best-seller de Alex North. O filme estreia na plataforma em 28 de agosto.

O longa é estrelado por Robert De Niro, Michelle Monaghan e Adam Scott, com direção de James Ashcroft (The Rule of Jenny Pen). A produção marca a sexta colaboração entre a Netflix e a AGBO, empresa comandada pelos irmãos Russo.

A história acompanha a investigação de um assassino em série conhecido como “The Whisper Man”, que supostamente está preso há anos. Quando crianças começam a desaparecer, uma antiga cantiga infantil volta a circular, levando à reabertura do caso. O detetive aposentado responsável pela prisão original do criminoso é então convocado para ajudar na apuração.

No centro da trama está um escritor de romances policiais viúvo, cujo filho de oito anos é sequestrado. Em busca de respostas, ele recorre ao pai, um ex-policial de quem se afastou ao longo dos anos. Juntos, os dois passam a investigar possíveis conexões entre o sequestro e o antigo caso do serial killer.

 

O roteiro é assinado por Ben Jacoby (A Primeira Profecia) e Chase Palmer (It: A Coisa). O elenco conta ainda com Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto e Will Brill. Para Angela Russo-Otstot, diretora criativa da AGBO, o filme é “um thriller eletrizante, mas que, no fundo, apresenta uma história comovente e complexa sobre pais e filhos”.

The Whisper Man chega ao catálogo da Netflix em 28 de agosto de 2026.

Veja os filmes e séries que chegam na Netflix em maio de 2026

O mês de maio chega com novas estreias na Netflix. A lista inclui séries originais, filmes licenciados, documentários esportivos, especiais de comédia, animes e eventos ao vivo.

Entre os destaques das séries, estão "The Boroughs", produção dos criadores de "Stranger Things", a segunda temporada de "Manual de Assassinato para Boas Garotas" e a série limitada "O Senhor das Moscas".

Nos filmes, entram no catálogo títulos como "O Telefone Preto 2", "Garota Infernal", "Uma Linda Mulher", "Green Book", "Lista de Schindler" e "A Teoria de Tudo".

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em maio de 2026:

Séries que entram na Netflix em maio

  • Glory | 01/05/2026
  • La Brea: Temporadas 1 a 4 | 01/05/2026
  • Miraculous: As Aventuras de Ladybug: Temporada 5 | 01/05/2026
  • Son-in-Law | 01/05/2026
  • O Senhor das Moscas | 04/05/2026
  • The Rhythm of Revenge | 04/05/2026
  • Casamento às Cegas: Polônia | 06/05/2026
  • Legends | 07/05/2026
  • My Royal Nemesis | 08/05/2026
  • Thank You, Next: Temporada 3 | 08/05/2026
  • Everyone Is Doing Great: Temporadas 1 e 2 | 11/05/2026
  • Pop Culture Jeopardy! | 11/05/2026
  • Devil May Cry: Temporada 2 | 12/05/2026
  • Between Father and Son | 13/05/2026
  • Perfect Match: Temporada 4 | 13/05/2026
  • Roosters: Temporada 2 | 13/05/2026
  • Nemesis | 14/05/2026
  • Soul Mate | 14/05/2026
  • Berlin and the Lady with an Ermine | 15/05/2026
  • The WONDERfools | 15/05/2026
  • Law & Order: Temporadas 23 e 24 | 18/05/2026
  • Carizzma | 20/05/2026
  • The Boroughs | 21/05/2026
  • Ladies First | 22/05/2026
  • Mating Season | 22/05/2026
  • Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2 | 27/05/2026
  • My 2 Cents | 27/05/2026
  • Murder Mindfully: Temporada 2 | 28/05/2026
  • The Four Seasons: Temporada 2 | 28/05/2026
  • Calabasas Confidential | 29/05/2026

Filmes que entram na Netflix em maio

  • De Repente 30 | 01/05/2026
  • 48 Horas | 01/05/2026
  • Aeroporto | 01/05/2026
  • Aeroporto 77 | 01/05/2026
  • Aeroporto 75 | 01/05/2026
  • Os Ursinhos da Pesada | 01/05/2026
  • Borat | 01/05/2026
  • Queime Depois de Ler | 01/05/2026
  • Covil de Ladrões | 01/05/2026
  • Inimigo em Casa | 01/05/2026
  • Comer, Rezar, Amar | 01/05/2026
  • Tomates Verdes Fritos | 01/05/2026
  • Green Book: O Guia | 01/05/2026
  • Hitch: Conselheiro Amoroso | 01/05/2026
  • Garota Infernal | 01/05/2026
  • Jumanji | 01/05/2026
  • Jumping the Broom | 01/05/2026
  • Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família | 01/05/2026
  • Entrando Numa Fria | 01/05/2026
  • Entrando Numa Fria Maior Ainda | 01/05/2026
  • My Dearest Señorita | 01/05/2026
  • Clube dos Cafajestes | 01/05/2026
  • Ouija: O Jogo dos Espíritos | 01/05/2026
  • Ouija: Origem do Mal | 01/05/2026
  • Uma Linda Mulher | 01/05/2026
  • A Lista de Schindler | 01/05/2026
  • Tropas Estelares | 01/05/2026
  • Swapped | 01/05/2026
  • A Chefa | 01/05/2026
  • Clube dos Cinco | 01/05/2026
  • A Proposta | 01/05/2026
  • Descompensada | 01/05/2026
  • Sob a Pele | 01/05/2026
  • Veronica Mars | 01/05/2026
  • Waterworld: O Segredo das Águas | 01/05/2026
  • You, Always | 01/05/2026
  • The Silent Twins | 04/05/2026
  • My Dearest Assassin | 07/05/2026
  • Remarkably Bright Creatures | 08/05/2026
  • Mardi Gras: A Festa Continua | 11/05/2026
  • O Destino de uma Nação | 11/05/2026
  • Hoax: The Kidnapping of Sherri Papini | 15/05/2026
  • Telefone Preto 2 | 16/05/2026
  • Amor à Queima-Roupa | 19/05/2026
  • A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026
  • Dead Man’s Wire | 28/05/2026
  • K-Pops! | 30/05/2026
  • A Teoria de Tudo | 31/05/2026

Documentários e especiais

  • Piores Ex do Mundo: Temporada 2 | 06/05/2026
  • USA 94: Brazil’s Return to Glory | 07/05/2026
  • Marty, Life Is Short | 12/05/2026
  • Untold UK: Jamie Vardy | 12/05/2026
  • The Bus: A French Football Mutiny | 13/05/2026
  • The Crash | 15/05/2026
  • Abraham Lincoln: Temporada 1 | 18/05/2026
  • FDR: Temporada 1 | 18/05/2026
  • Grant: Temporada 1 | 18/05/2026
  • The Great War | 18/05/2026
  • Theodore Roosevelt: Temporada 1 | 18/05/2026
  • Thomas Jefferson: Temporada 1 | 18/05/2026
  • Washington: Temporada 1 | 18/05/2026
  • Navy SEALs: America’s Secret Warriors: Temporadas 1 e 2 | 18/05/2026
  • Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul | 19/05/2026
  • James. | 21/05/2026
  • Untold UK: Vinnie Jones | 26/05/2026
  • Room to Move | 27/05/2026
  • Brazil ’70: The Third Star | 29/05/2026
  • Rafa | 29/05/2026
  • AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy | 31/05/2026

Eventos ao vivo

Conteúdo infantil e família

  • Booba: Temporada 6 | 01/05/2026
  • Robocar Poli: Temporada 5 | 01/05/2026
  • Em Busca do Vale Encantado | 01/05/2026
  • Dr. Seuss’s Horton!: Temporada 2 | 04/05/2026
  • A Casa Mágica da Gabby: O Filme | 22/05/2026

Animes

  • Detective Conan: Temporada 3 | 01/05/2026
  • One Piece: Temporada 21 | 01/05/2026
  • Akane-Banashi: Temporada 1 | 16/05/2026
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