Netflix está desenvolvendo nova versão de 'De Repente 30', diz site; veja elenco

'De Repente 30': clássico das comédias românticas irá ganhar nova versão (IMDb/Reprodução)
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h27.
A Netflix está desenvolvendo uma nova versão de "De Repente 30", filme lançado originalmente em 2004. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Deadline.
O projeto terá direção de Brett Haley e conta com Jennifer Garner como produtora executiva. O roteiro é assinado por Hannah Marks e Flora Greeson. Os detalhes da nova história não foram divulgados.
O elenco principal será formado por Emily Bader ("My Lady Jane") e Logan Lerman ("Percy Jackson").
A escolha dos atores ocorre após a parceria entre Bader e Haley em "De Férias com Você". O filme permaneceu por quatro semanas no Top 10 global da Netflix e alcançou o ranking em 92 países.
A produção conta com a participação de diferentes executivos ligados ao projeto original.
Lançado em abril de 2004 pela Columbia Pictures, "De Repente 30" arrecadou cerca de US$ 96 milhões em bilheteria mundial.
A história acompanha Jenna Rink (interpretada por Jennifer Garner), uma adolescente de 13 anos que enfrenta frustrações no ensino médio e deseja se tornar adulta rapidamente.
Após fazer um pedido, ela acorda no corpo de sua versão aos 30 anos, vivendo uma carreira consolidada e uma rotina distante de sua realidade original mas, ainda assim, vive uma vida infeliz. Por isso, ela procura seu amigo da escola, Matt Flamhaff (Mark Ruffalo), que está prestes a se casar.
Informações sobre a nova trama e sobre a data de lançamento ainda não foram divulgadas.