'Doente e demente': Trump ataca Robert De Niro após críticas ao governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o ator Robert De Niro de “doente e demente” em uma publicação na rede social Truth Social, após o artista pedir que os americanos “resistam” ao governo.

A declaração foi feita após De Niro criticar Trump em um podcast divulgado na segunda-feira, 23. No programa, o ator afirmou que “todos devem permanecer unidos para tirá-los e voltarmos aos trilhos” e disse considerar “doentia” a atuação do presidente.

Em uma longa publicação, Trump atacou diretamente o artista, a quem chamou de “transtornado” e afirmou ter “QI extremamente baixo”. O presidente também escreveu que algumas declarações do ator seriam “seriamente criminosas”, sem apresentar provas.

Na mesma mensagem, Trump ampliou os ataques e direcionou ofensas às congressistas democratas Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que classificou como “lunáticas”.

Crítico frequente de Trump, De Niro já havia feito ataques públicos ao presidente ao discursar no Festival de Cannes no ano passado, quando recebeu uma Palma de Ouro honorária e chamou o republicano de “filisteu”.

No podcast The Best People with Nicolle Wallace, o ator de 82 anos reforçou o tom de enfrentamento ao governo. “As pessoas têm que resistir, resistir, resistir, resistir, resistir. É a única maneira”, afirmou.