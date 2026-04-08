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Netflix anuncia data de estreia de novo spin-off de 'La Casa de Papel'

“Berlim e a Dama com Arminho” chega no streaming em maio e acompanha o personagem Berlim antes do roubo ã Casa da Moeda da Espanha

La Casa de Papel: sucesso espanhol chegou à plataforma em 2017 (Iarti/Getty Images)

La Casa de Papel: sucesso espanhol chegou à plataforma em 2017 (Iarti/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de abril de 2026 às 19h07.

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A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 8, o pôster oficial da minissérie “Berlim e a Dama com Arminho”, derivada de La Casa de Papel. A produção é centrada no personagem Berlim, interpretado por Pedro Alonso.

A nova fase dá continuidade à série Berlim e aprofunda a trajetória do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda.

A minissérie corresponde à segunda temporada de “Berlim”, primeiro spin-off de "La Casa de Papel", lançado em 2024.

"Ele não rouba, ele faz ARTE", escreveu a Netflix Brasil nas redes sociais.

Quando a série estreia na Netflix?

A estreia de “Berlim e a Dama com Arminho” está marcada para 15 de maio na plataforma.

Relembre a primeira parte

A primeira temporada da série se passa majoritariamente em Paris, na França, e detalha um dos principais crimes do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda: um assalto ocorre na avenida Champs-Élysées, com o roubo de 434 diamantes.

A narrativa também aborda o período anterior ao diagnóstico de Miopatia de Hellmer, condição descoberta antes dos acontecimentos de "La Casa de Papel".

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