Netflix anuncia data de estreia de novo spin-off de 'La Casa de Papel'

La Casa de Papel: sucesso espanhol chegou à plataforma em 2017 (Iarti/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de abril de 2026 às 19h07.
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 8, o pôster oficial da minissérie “Berlim e a Dama com Arminho”, derivada de La Casa de Papel. A produção é centrada no personagem Berlim, interpretado por Pedro Alonso.
A nova fase dá continuidade à série “Berlim” e aprofunda a trajetória do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda.
A minissérie corresponde à segunda temporada de “Berlim”, primeiro spin-off de "La Casa de Papel", lançado em 2024.
"Ele não rouba, ele faz ARTE", escreveu a Netflix Brasil nas redes sociais.
Ele não rouba, ele faz ARTE. Berlim e a Dama com Arminho, nova minissérie do universo de La Casa de Papel, estreia no dia 15 de maio. pic.twitter.com/P2x6xpqBpn
— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 8, 2026
A estreia de “Berlim e a Dama com Arminho” está marcada para 15 de maio na plataforma.
A primeira temporada da série se passa majoritariamente em Paris, na França, e detalha um dos principais crimes do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda: um assalto ocorre na avenida Champs-Élysées, com o roubo de 434 diamantes.
A narrativa também aborda o período anterior ao diagnóstico de Miopatia de Hellmer, condição descoberta antes dos acontecimentos de "La Casa de Papel".