Netflix anuncia data de estreia de novo spin-off de 'La Casa de Papel'

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 8, o pôster oficial da minissérie “Berlim e a Dama com Arminho”, derivada de La Casa de Papel. A produção é centrada no personagem Berlim, interpretado por Pedro Alonso.

A nova fase dá continuidade à série “Berlim” e aprofunda a trajetória do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda.

A minissérie corresponde à segunda temporada de “Berlim”, primeiro spin-off de "La Casa de Papel", lançado em 2024.

"Ele não rouba, ele faz ARTE", escreveu a Netflix Brasil nas redes sociais.

Ele não rouba, ele faz ARTE. Berlim e a Dama com Arminho, nova minissérie do universo de La Casa de Papel, estreia no dia 15 de maio. pic.twitter.com/P2x6xpqBpn — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) April 8, 2026

Quando a série estreia na Netflix?

A estreia de “Berlim e a Dama com Arminho” está marcada para 15 de maio na plataforma.

Relembre a primeira parte

A primeira temporada da série se passa majoritariamente em Paris, na França, e detalha um dos principais crimes do personagem antes dos eventos na Casa da Moeda: um assalto ocorre na avenida Champs-Élysées, com o roubo de 434 diamantes.

A narrativa também aborda o período anterior ao diagnóstico de Miopatia de Hellmer, condição descoberta antes dos acontecimentos de "La Casa de Papel".