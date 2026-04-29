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'A Casa dos Espíritos': série chega ao streaming hoje

Baseado no clássico de Isabel Allende, a série traz às telas a história da família Trueba

Isabel Allende: escritora chilena é um dos maiores nomes do realismo mágico latino-americano (Oscar Gonzalez/Getty Images)

Isabel Allende: escritora chilena é um dos maiores nomes do realismo mágico latino-americano (Oscar Gonzalez/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17h44.

Um dos grandes clássicos do realismo mágico latino-americano ganhou nesta quarta-feira, 29, sua adaptação televisiva.

"A Casa dos Espíritos", baseado no romance homônimo de Isabel Allende, chega ao Prime Video com três episódios disponíveis desde a 1h (horário de Brasília), com novos episódios sendo lançados semanalmente até o dia 13 de maio.

Sobre o que é 'A Casa dos Espíritos'?

A trama é uma saga familiar que percorre gerações, abrangendo meio século de história. Ela acompanha três mulheres — Clara, Blanca e Alba — em um país conservador da América do Sul, moldado por lutas de classes, agitação política e magia.

O romance original de Isabel Allende foi publicado em 1982, vendeu mais de 70 milhões de cópias e é considerado um dos mais importantes do século XX.

O livro havia sido adaptado para o cinema em 1993, em uma versão em inglês com Jeremy Irons, Meryl Streep, Antonio Banderas e Winona Ryder no elenco.

A nova produção, composta por oito episódios totalmente filmados em espanhol e ambientados no Chile, é a primeira adaptação televisiva em língua espanhola do romance de Allende.

A narrativa é contada a partir da perspectiva de Alba, nos anos 1970, enquanto ela desvenda o passado de sua família e de seu país por meio dos diários de sua avó.

"Acho que permanecemos mais fiéis possível ao romance", disse a roteirista e produtora Francisca Alegría à Reuters. "O fato de termos reintroduzido essa perspectiva, com Alba narrando e colocando em palavras o que as mulheres do seu passado viveram, também torna a série bastante feminista e contemporânea."

Como foi adaptar 'A Casa dos Espíritos'?

Filmar a série com uma equipe latino-americana no Chile, no idioma original do romance, foi uma experiência descrita como "incrivelmente poderosa" pelo ator mexicano Alfonso Herrera, que interpreta o patriarca Esteban Trueba, à Reuters.

"Essa história, que foi traduzida para 40 idiomas e escrita no exílio por Isabel Allende como uma carta de amor ao seu avô que estava prestes a morrer, tem uma bela profundidade de sentimento e aborda questões extremamente relevantes, questões que ainda são muito importantes hoje", afirmou Herrera.

O ator também destacou a vantagem do formato série em relação ao filme de 1993: "A série nos dá a chance de desenvolver ainda mais os arcos dos personagens, de expandir essa história e de nos sentirmos um pouco mais à vontade para explorar diferentes caminhos."

Isabel Allende, aos 83 anos, é produtora executiva da série e deu total liberdade criativa à equipe de adaptação.

"Meu primeiro romance, A Casa dos Espíritos, está sendo publicado há 40 anos, e agora será uma série maravilhosa na Amazon com Eva Longoria liderando uma equipe criativa dos sonhos. Espero que todos aproveitem", declarou a escritora em comunicado da Prime Video.

Qual é o elenco da série da Prime Video?

O elenco internacional é composto por:

  • Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba
  • Nicole Wallace (A Nossa Culpa) e Dolores Fonzi (Belén) como Clara del Valle em diferentes fases da vida
  • Fernanda Castillo (O Senhor dos Céus) como Férula
  • Aline Kuppenheim (Uma Mulher Fantástica) como Nivea del Valle
  • Eduard Fernández (A Pele que Habito) como Severo del Valle
  • Sara Becker e Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca
  • Rochi Hernández (30 Nights with my Ex) como Alba
  • Juan Pablo Raba (Notícias de um Sequestro) como Tío Marcos
  • Pablo Macaya e Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero

A série é produzida executivamente por Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino, ao lado dos showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.

Confira o trailer

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