'A Casa dos Espíritos': série chega ao streaming hoje

Um dos grandes clássicos do realismo mágico latino-americano ganhou nesta quarta-feira, 29, sua adaptação televisiva.

"A Casa dos Espíritos", baseado no romance homônimo de Isabel Allende, chega ao Prime Video com três episódios disponíveis desde a 1h (horário de Brasília), com novos episódios sendo lançados semanalmente até o dia 13 de maio.

Sobre o que é 'A Casa dos Espíritos'?

A trama é uma saga familiar que percorre gerações, abrangendo meio século de história. Ela acompanha três mulheres — Clara, Blanca e Alba — em um país conservador da América do Sul, moldado por lutas de classes, agitação política e magia.

O romance original de Isabel Allende foi publicado em 1982, vendeu mais de 70 milhões de cópias e é considerado um dos mais importantes do século XX.

O livro havia sido adaptado para o cinema em 1993, em uma versão em inglês com Jeremy Irons, Meryl Streep, Antonio Banderas e Winona Ryder no elenco.

A nova produção, composta por oito episódios totalmente filmados em espanhol e ambientados no Chile, é a primeira adaptação televisiva em língua espanhola do romance de Allende.

A narrativa é contada a partir da perspectiva de Alba, nos anos 1970, enquanto ela desvenda o passado de sua família e de seu país por meio dos diários de sua avó.

"Acho que permanecemos mais fiéis possível ao romance", disse a roteirista e produtora Francisca Alegría à Reuters. "O fato de termos reintroduzido essa perspectiva, com Alba narrando e colocando em palavras o que as mulheres do seu passado viveram, também torna a série bastante feminista e contemporânea."

Como foi adaptar 'A Casa dos Espíritos'?

Filmar a série com uma equipe latino-americana no Chile, no idioma original do romance, foi uma experiência descrita como "incrivelmente poderosa" pelo ator mexicano Alfonso Herrera, que interpreta o patriarca Esteban Trueba, à Reuters.

"Essa história, que foi traduzida para 40 idiomas e escrita no exílio por Isabel Allende como uma carta de amor ao seu avô que estava prestes a morrer, tem uma bela profundidade de sentimento e aborda questões extremamente relevantes, questões que ainda são muito importantes hoje", afirmou Herrera.

O ator também destacou a vantagem do formato série em relação ao filme de 1993: "A série nos dá a chance de desenvolver ainda mais os arcos dos personagens, de expandir essa história e de nos sentirmos um pouco mais à vontade para explorar diferentes caminhos."

Isabel Allende, aos 83 anos, é produtora executiva da série e deu total liberdade criativa à equipe de adaptação.

"Meu primeiro romance, A Casa dos Espíritos, está sendo publicado há 40 anos, e agora será uma série maravilhosa na Amazon com Eva Longoria liderando uma equipe criativa dos sonhos. Espero que todos aproveitem", declarou a escritora em comunicado da Prime Video.

Qual é o elenco da série da Prime Video?

O elenco internacional é composto por:

Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba

Nicole Wallace (A Nossa Culpa) e Dolores Fonzi (Belén) como Clara del Valle em diferentes fases da vida

Fernanda Castillo (O Senhor dos Céus) como Férula

Aline Kuppenheim (Uma Mulher Fantástica) como Nivea del Valle

Eduard Fernández (A Pele que Habito) como Severo del Valle

Sara Becker e Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca

Rochi Hernández (30 Nights with my Ex) como Alba

Juan Pablo Raba (Notícias de um Sequestro) como Tío Marcos

Pablo Macaya e Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero

A série é produzida executivamente por Isabel Allende, Eva Longoria e Courtney Saladino, ao lado dos showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola e Andrés Wood.

Confira o trailer