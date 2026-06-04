Putin diz que Rússia apoiará qualquer saída para encerrar crise nuclear no Irã

A Rússia não pretende impor suas propostas para pôr fim ao conflito em torno do Irã e apoiará qualquer decisão que conduza à paz, afirmou nesta quinta-feira, 4, o presidente russo, Vladimir Putin.

“Apoiaremos qualquer solução que conduza à distensão” no Irã, disse o presidente russo durante um encontro com representantes das principais agências de notícias mundiais, entre elas a Agência EFE, no Palácio de Constantino, nos arredores da cidade de São Petersburgo.

O governante indicou que a Rússia não quer impor aos EUA ou ao Irã a proposta de receber o urânio enriquecido iraniano, uma oferta que é bem conhecida “pelo governo americano e também é do conhecimento dos amigos e parceiros iranianos”

“Em 2015, a Rússia desempenhou um papel bastante positivo. Na época, transferimos para território russo o urânio enriquecido do Irã. E isso lançou as bases do acordo nuclear iraniano. Ou seja, a crise foi resolvida. E então o governo dos EUA apoiou isso. Tudo isso levou à distensão das tensões”, explicou.

Segundo Putin, “essa possibilidade continua em aberto e deve ser uma decisão de todas as partes que desejam resolver a crise”.

“Já fizemos isso e agora estamos dispostos a fazê-lo”, acrescentou, ao indicar que a Rússia “mantém boas relações, baseadas na confiança, com o Irã. É um país amigo”.

Putin lembrou que a agência nuclear russa Rosatom está construindo no Irã a usina nuclear de Bushehr e afirmou que o urânio iraniano “poderia ser utilizado no futuro nos programas nucleares pacíficos do Irã sob o controle da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)”, e considerou que Teerã ficaria satisfeita com uma solução como essa.

“E todos os demais envolvidos no processo que nutrem algum tipo de suspeita também deveriam ficar satisfeitos. O urânio seria exibido, transportado e controlado. Qual é o problema? Não há nenhum problema”, enfatizou.

Putin opina que UE não pode ser mediadora nas negociações de paz na Ucrânia

Putin também colocou em dúvida nesta quinta-feira a capacidade da União Europeia de atuar como mediadora nas negociações de paz com a Ucrânia, alegando que não confia em seus líderes porque “eles buscam a derrota da Rússia”.

“Uma coisa é participar de negociações e outra bem diferente é ser mediador. Como a UE ou os países-membros podem ser mediadores quando apoiam diretamente um país com o qual mantemos um conflito tenso?”, afirmou Putin em uma reunião com agências internacionais no âmbito do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

Putin ressaltou que a Rússia não rejeitou o diálogo com a UE e garantiu que não impõe nenhum negociador, mas acredita que deve ser alguém em quem possam confiar, e que esse é o principal problema.

Embora tenha afirmado que não são amigos, o presidente russo defendeu a proposta anterior de indicar o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como interlocutor porque “ele tem uma postura definida e coragem para defendê-la”, e considera que “há poucos políticos na Europa com essas qualidades”.

Apesar de ter ignorado durante todo o ano de 2025 os pedidos dos políticos europeus para participar do diálogo entre Rússia e Ucrânia com os Estados Unidos como mediadores, Putin afirmou que a Rússia nunca se recusou a manter contato com eles.

“Basta ligarem. Se quiserem vir, que venham. Mas eles não querem”, acrescentou.

Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que também participa do fórum, recusou-se categoricamente a negociar com a parte europeia.

“Não vamos conversar com eles”, afirmou, segundo a agência "TASS".