Morre Leivinha, ícone do Palmeiras, aos 76 anos

O ex-jogador João Leiva Campos Filho, o Leivinha, morreu nesta quinta-feira, 4, aos 76 anos. A causa da morte não foi informada pelo clube em nota oficial. Ele enfrentava complicações decorrentes da doença de Alzheimer.

Nascido em 11 de setembro de 1949, em Novo Horizonte (SP), Leivinha foi um dos grandes nomes do Palmeiras na primeira metade da década de 1970, período da chamada Academia. Conhecido pela habilidade, velocidade e forte finalização, também se destacava no jogo aéreo, apesar da estatura mediana.

Leivinha começou a carreira ainda jovem no Linense e, em 1966, transferiu-se para a Portuguesa, onde marcou 63 gols e se firmou como um dos atacantes mais promissores do país. Em 1971, chegou ao Palmeiras, onde encaixou-se rapidamente no ataque histórico do clube.

No Palmeiras, disputou 267 jogos e marcou 108 gols, com 158 vitórias, 80 empates e 29 derrotas. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros (1972 e 1973) e dois Campeonatos Paulistas (1972 e 1974). Em outra contagem, chegou a 268 partidas e 198 gols pelo clube.

Pela seleção brasileira, foi convocado pela primeira vez em 1968, ainda na Portuguesa, e integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha. Ele marcou sete gols em 27 jogos pela equipe nacional e participou do gol de número mil da seleção, em vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia.

Carreira na Europa

Após a Copa, Leivinha foi vendido ao Atlético de Madrid, junto com o zagueiro Luís Pereira. Na Espanha, conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, além de marcar 43 gols em 93 partidas.

Um dos momentos mais marcantes da passagem pelo clube espanhol foi no Torneio Ramón de Carranza, em 1975, quando marcou dois gols na final contra o Real Madrid, atuação que impulsionou sua ida ao futebol europeu.

No fim da carreira, em 1979, Leivinha teve passagem pelo São Paulo, onde disputou 11 jogos e marcou dois gols, mas conviveu com seguidas lesões e acabou se aposentando precocemente, aos 29 anos.