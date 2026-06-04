Nasdaq fecha em queda, puxado por ações de chips, enquanto Dow Jones sobe quase 2%

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta quinta-feira, 4. O balanço do segundo trimestre fiscal da Broadcom, que revelou uma receita e previsão de venda de chips abaixo do esperado pelo mercado, puxou as ações do segmento para baixo, contaminando o índice Nasdaq (-0,09%) e impedindo uma alta mais significativa do S&P 500 (+0,41%).

Já Dow Jones, pouco exposto, registrou forte alta no pregão, subindo 1,73%.

Mas, se por um lado o setor de semicondutores e chips ajudou a dar o tom mais volátil ao pregão, o cenário geopolítico segurou maiores perdas. Um novo acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Líbano elevou as expectativas de avanços em direção ao encerramento do conflito, embora ainda persista incerteza sobre o formato e o prazo de implementação.

Teerã condicionou qualquer entendimento de paz com Washington à trégua no Líbano e, nos últimos dias, indicou que poderia intervir diretamente em apoio ao aliado Hezbollah caso Israel mantenha ou intensifique os ataques no país.

Com isso, o preço do petróleo caiu fortemente: o Brent encerrou em queda de 2,84%, cotado a US$ 95,03 e o WTI caiu 3,10%, a US$ 93,04 por barril. O movimento também impulsionou os treasuries para baixo, com o T-Notes de 10 anos caindo 0,45% às 17h10.