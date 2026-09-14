'Neagley': que horas estreia a série derivada de 'Reacher' no Prime Video?

A quarta temporada de "Reacher" está chegando ao fim, mas os fãs da série já têm uma nova história para acompanhar. "Neagley", série derivada da produção do Prime Video, estreia nesta quarta-feira, 16, às 4h da manhã, colocando Frances Neagley no centro de uma investigação própria.

Interpretada por Maria Sten, a personagem deixa a posição de coadjuvante na franquia para assumir o protagonismo da nova produção, que terá oito episódios lançados de uma vez.

Qual é a história de 'Neagley'?

A trama acompanha Frances Neagley, uma investigadora particular que vive em Chicago e foi colega de Jack Reacher na 110ª Unidade de Investigações Especiais do Exército.

Quando um amigo próximo de seu passado morre em um acidente suspeito, Neagley decide investigar o caso por conta própria. A busca por respostas coloca a personagem diante de uma ameaça que cresce conforme ela avança na investigação.

A produção funciona como um spin-off de "Reacher" e mantém conexões diretas com a série original. Alan Ritchson também retorna como Jack Reacher, reforçando a ligação entre as duas histórias.

O elenco também conta com Greyston Holt como o detetive Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow e Damon Herriman como Lawrence Cole.

Spin-off será lançado após o final da 4ª temporada de Reacher

A estreia de "Neagley" acontece no mesmo dia em que chega ao Prime Video o último episódio da 4ª temporada de "Reacher". O capítulo 8, intitulado "Corte", também será lançado na quarta-feira, 16 de setembro.

'Neagley' terá 2ª temporada?

Até o momento, o Prime Video ainda não confirmou uma segunda temporada de "Neagley", apesar de "Reacher" já ter sido renovada para um quinto ano.

Confira o trailer da primeira temporada de 'Neagley'