Quando estreia 'Neagley', o spin-off de 'Reacher'?

O spin-off de "Reacher", "Neagley", já tem data para chegar ao Prime Video. A nova série de ação, estrelada por Maria Sten, estreia na próxima quarta-feira, 16 de setembro, com todos os episódios da primeira temporada disponíveis de uma só vez.

A chegada acontece imediatamente depois do encerramento da quarta temporada de "Reacher". A temporada retornou em 12 de agosto, com três episódios lançados no primeiro dia e, depois, um novo capítulo por semana. O episódio final está marcado para 16 de setembro, mesma data em que "Neagley" estreia.

Estreia será mundial

De acordo com o Prime Video, os episódios de "Neagley" estarão disponíveis em mais de 240 países e territórios ao redor do mundo.

A série acompanha Frances Neagley, interpretada por Maria Sten, uma investigadora particular que vive em Chicago e que tem um passado ligado diretamente a Jack Reacher. Antes de atuar como investigadora, ela fez parte da Unidade de Investigações Especiais 110 do Exército e foi protegida de Reacher durante esse período.

O que acontece na série?

A história começa quando Neagley descobre que um amigo querido de seu passado morreu em um acidente suspeito. Decidida a descobrir o que realmente aconteceu, ela parte em busca de respostas e coloca em prática tudo o que aprendeu durante sua carreira militar e ao lado de Reacher.

A investigação leva a personagem por um caminho perigoso, envolvendo uma ameaça que se torna cada vez maior. Segundo o trailer divulgado pelo Prime Video, o caso também envolve um grupo que aparenta ser benevolente, mas esconde uma seita.

Confira o trailer de "Neagley"

Elenco e produção

Além de Maria Sten, "Neagley" conta com Greyston Holt como o detetive Hudson Riley, Adeline Rudolph como Renee Birdwhistle, Jasper Jones como Keno, Matthew Del Negro como Pierce Woodrow e Damon Herriman como Lawrence Cole.

Alan Ritchson participa como Jack Reacher, em uma aparição especial que mantém a ligação direta entre o spin-off e a série original.

A produção é da Paramount Television Studios e da Amazon MGM Studios.