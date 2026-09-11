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Quando estreia o último episódio da 4ª temporada de 'Reacher', do Prime Video?

Capítulo final da temporada chega na próxima semana ao Prime Video; veja a data e o horário de estreia

'Reacher': oitavo episódio encerra a temporada estrelada por Alan Ritchson e chega ao Prime Video na próxima semana (Divulgação/Prime Video)

'Reacher': oitavo episódio encerra a temporada estrelada por Alan Ritchson e chega ao Prime Video na próxima semana (Divulgação/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 14h27.

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A quarta temporada de "Reacher" está chegando ao fim. Depois do lançamento do sétimo episódio, os fãs já podem se preparar para o capítulo que encerrará a nova temporada da série estrelada por Alan Ritchson.

O episódio final chega ao catálogo do Prime Video na próxima semana e promete concluir a investigação que colocou Jack Reacher diante de uma nova ameaça.

Quando estreia o último episódio de "Reacher"?

O oitavo e último episódio da 4ª temporada de "Reacher" estreia na quarta-feira, 16 de setembro, no Prime Video. A plataforma informa que o capítulo estará disponível a partir das 4h da manhã no horário de Brasília, considerando o lançamento global indicado pelo serviço.

Intitulado "Corte", o episódio terá a missão de concluir a história iniciada no começo da temporada. A quarta temporada conta com oito episódios ao todo.

O que esperar do episódio final?

A temporada acompanha Reacher depois de um encontro inesperado com uma pessoa em situação de desespero no metrô da Filadélfia. O caso leva o personagem a uma investigação envolvendo um pen drive desaparecido e informações que despertam o interesse de diferentes grupos.

No sétimo episódio, "Vote em Sampson", Reacher e Tamara finalmente encontram respostas para algumas das questões que estavam investigando. Enquanto isso, Jacob descobre que os problemas do grupo ainda estão longe de terminar.

Série já foi renovada para a 5ª temporada

A história de Jack Reacher já tem futuro garantido. O Prime Video renovou "Reacher" para uma quinta temporada antes mesmo da estreia da quarta.

A próxima fase será baseada em "Make Me", outro livro de Lee Child. Jay Baruchel, que chegou a ser anunciado para a quarta temporada antes de deixar o elenco, também está previsto para retornar na quinta.

E o spin-off de "Neagley"?

O universo de "Reacher" também vai ganhar uma nova série. "Neagley" será protagonizada por Maria Sten, que retorna como Frances Neagley, antiga integrante da unidade militar de Reacher.

A série derivada terá oito episódios e chegará ao Prime Video após o encerramento da quarta temporada, com os capítulos liberados de uma vez.

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