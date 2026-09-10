Quantos episódios tem 'Neagley', spin-off de 'Reacher'?

O spin-off de "Reacher", "Neagley", terá oito episódios em sua primeira temporada. Diferentemente do modelo adotado atualmente por "Reacher", todos os capítulos da nova série serão liberados ao mesmo tempo no Prime Video.

Os oito episódios chegam à plataforma em 16 de setembro de 2026, data que também marca o lançamento do último episódio da quarta temporada de "Reacher".

Temporada completa chega de uma vez

O Prime Video confirmou que os oito episódios estarão disponíveis simultaneamente na estreia. A estratégia permite que o público acompanhe toda a primeira temporada da série protagonizada por Maria Sten.

A produção acompanha Frances Neagley, investigadora particular em Chicago e antiga integrante da Unidade de Investigações Especiais 110 do Exército. A personagem tem uma relação próxima com Jack Reacher, interpretado por Alan Ritchson.

O que esperar dos episódios?

A primeira temporada gira em torno de uma investigação iniciada após a morte suspeita de um amigo de Neagley. A personagem decide descobrir o que aconteceu e utiliza sua experiência militar para seguir as pistas.

O trailer divulgado pelo Prime Video indica que a investigação levará Neagley até um grupo que se apresenta como uma organização altruísta, mas que esconde um culto de caráter nefasto.

Confira o trailer de "Neagley"

Elenco e produção

Maria Sten lidera o elenco de "Neagley" ao lado de Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro e Damon Herriman. Alan Ritchson aparece como Jack Reacher.

A série foi criada por Nick Santora e Nicholas Wootton, que também são produtores executivos e co-showrunners. Lee Child, autor dos livros que deram origem aos personagens, está entre os produtores executivos.

A produção é da Paramount Television Studios e da Amazon MGM Studios.