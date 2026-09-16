Thalita Rebouças ainda escreve para a garota esquisita que existe em todos nós

RESUMO | Thalita Rebouças lançou “Diário de Uma Garota Esquisita 2: Entre likes e surtos digitais” na 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A continuação aborda bullying, luto, relacionamentos tóxicos e os impactos da internet, enquanto a autora prepara uma adaptação americana da série e celebra a chegada de seu décimo filme aos cinemas.

Thalita Rebouças aguarda o momento de sua sessão de autógrafos em uma pequena sala decorada com paredes de vidro. Uma fila começa a se formar do lado de fora, com uma pequena leitora de cabelos coloridos em primeiro lugar.

A escritora acena, manda beijos e abraços e aponta para o livro nas mãos da garota, demonstrando sua ansiedade em conhecê-la e assinar a obra. Thalita repete essa reação com cada pessoa que passa por ali e para para acenar e gravar o momento.

Amorosa, animada e destemida, a autora que marcou uma geração de leitoras no Brasil foi à 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo para o lançamento de "Diário de Uma Garota Esquisita 2: Entre likes e surtos digitais", segundo volume da série infantojuvenil lançada pela HarperCollins.

"Eu estou muito feliz. É muito bonito", responde Thalita em entrevista à EXAME, sobre a sensação de estar lançando a continuação de "Diário de Uma Garota Esquisita". "É uma loucura porque o primeiro nasceu muito despretensiosamente."

Em 2025, Thalita Rebouças completou 25 anos de carreira e o marco lhe fez perceber que não escrevia nada para o seu primeiro público, que a acolheu há muito tempo, de 13 anos ou menos. "Eu pensei: 'Como assim? E como assim eu não fiz rima para essa galera? Eu comecei a fazer e, quando vi, olha aí, acho que isso dá um livro'".

O projeto pode ter começado como algo despretensioso, mas virou um sucesso imediato. Segundo a autora, "Diário de Uma Garota Esquisita" já passou de 30 mil exemplares vendidos.

A nova história aborda tópicos que não são tão explorados com pré-adolescentes, como relacionamentos tóxicos, luto, os males que a internet pode fazer com alguém, além do bullying, "que é uma questão da garota esquisita", como descreve a autora.

"Tô muito animada e emocionada com as mensagens que já tô recebendo, porque esse livro entrou em um lugar em que ele ganhou vida, realmente, e tá indo sozinho", afirma Thalita.

O carinho dos leitores é algo com que Rebouças já está acostumada. Com 26 anos de carreira, o amor por seus livros e personagens tem sido transmitido de uma geração para a outra: "Na última Bienal do Rio, eu me vi sendo passada de mãe para filha, sabe? Mães de 40 que me liam com 15 e hoje têm uma filha de 10, sabe? Eu nunca, nem no meu melhor sonho, imaginei que eu fosse viver isso", relata.

Esse sentimento é fruto de um trabalho construído ao longo de anos, que deu origem a livros e filmes no Brasil e no exterior, todos criados por Thalita. “Eu fico chocada, mas é muito lindo viver da minha imaginação. Eu acho um luxo.”

O novo capítulo de Thalita Rebouças no cinema

Nesta quinta-feira, 17, Thalita vê seu décimo filme chegar às telas do cinema: "Era Uma Vez Minha 1ª Vez". O longa é baseado no livro homônimo, que está sendo relançado.

Veterana no cinema nacional, agora as obras de Thalita Rebouças irão desbravar o mercado internacional do audiovisual. "Diary of A Weird Girl", a adaptação americana da série infantojuvenil, já está em pré-produção e deve ter um lançamento global no futuro.

Apesar da experiência, é difícil deixar o nervosismo para lá, como conta Thalita, que afirma que só vai acreditar no que está acontecendo quando pisar no set de filmagens, que funciona como uma versão real do mundo na sua cabeça. Ainda assim, a autora vê a experiência com adaptações literárias como uma chance de transformação.

"A essência está lá, tem cenas idênticas, mas é sempre muito bom adaptar livros antigos porque eu posso fazer essa reparação, sabe? Posso colocar personagens negros, gays, bi, então eu fico muito feliz com essa oportunidade", diz.

As mudanças são uma forma de trazer a nova geração ainda mais para perto. Em um mundo tão moderno, é comum ouvir dizer que os novos leitores são pessoas completamente diferentes das encontradas em histórias escritas anos atrás. Thalita não vê isso como uma verdade.

"Para mim, a internet só ampliou as dores, as angústias, os medos, as inseguranças, as espinhas e as paixões mal resolvidas, a intensidade. Adolescente não muda. Minha avó foi assim, sua avó foi assim e eu acredito que vai continuar", explica.

O truque para se comunicar com o público é lembrar de como era ser adolescente e, depois de tanto tempo, a autora acredita ter "pegado a manha para falar com os jovens sem dar lição de moral". "Eu nunca fiz isso nos meus livros e tenho muito orgulho."

Não foi só nos livros que Thalita encontrou uma forma de se comunicar com o público jovem; suas histórias atravessam barreiras e telas e já chegaram aos palcos de teatro. A peça de "Fala Sério, Mãe" foi sucesso no Rio de Janeiro e deve chegar a outras partes do Brasil em breve.

"A gente volta no ano que vem com um elenco de 30 pessoas", revela Thalita. "Foi um grande sucesso, eu ficava 2 horas autografando depois e olha que lindo, sabe? A peça leva para o livro, o filme leva para o livro, porque é a origem de tudo. É o livro."

"Diário de Uma Garota Esquisita 2: Entre likes e surtos digitais" já está disponível para compra em lojas digitais ou físicas.

Sobre o que é “Diário de Uma Garota Esquisita 2”?

“Diário de Uma Garota Esquisita 2: Entre likes e surtos digitais” aborda relacionamentos tóxicos, luto, bullying e os impactos negativos da internet. A obra infantojuvenil é o segundo volume da série publicada pela HarperCollins.

Quantos exemplares vendeu “Diário de Uma Garota Esquisita”?

“Diário de Uma Garota Esquisita” já vendeu mais de 30 mil exemplares, segundo Thalita Rebouças.

“Diário de Uma Garota Esquisita” ganhará uma adaptação internacional?

Sim. “Diary of A Weird Girl”, adaptação americana da série infantojuvenil de Thalita Rebouças, está em pré-produção e deve ter lançamento global no futuro.

Qual é o décimo filme baseado em uma obra de Thalita Rebouças?

“Era Uma Vez Minha 1ª Vez” é o décimo filme de Thalita Rebouças. A produção adapta o livro homônimo da autora, que está sendo relançado.

Como Thalita Rebouças se comunica com o público adolescente?

Thalita Rebouças afirma que procura lembrar como era ser adolescente e evita dar lições de moral em seus livros. Para a autora, a internet ampliou dores, medos e inseguranças juvenis, mas não mudou a essência da adolescência.

Onde comprar “Diário de Uma Garota Esquisita 2”?

“Diário de Uma Garota Esquisita 2: Entre likes e surtos digitais” está disponível para compra em lojas físicas e digitais.