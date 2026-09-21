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JBS cria frente para desenvolver produtos proteicos e mira mercado de US$ 101 bi

Com a Genu-in Solutions, empresa passa a conduzir formulação, testes, produção e distribuição de produtos para outras marcas

Fábrica da Genu-in no Espírito Santo (Divulgação)

Fábrica da Genu-in no Espírito Santo (Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 12h23.

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A JBS criou uma nova frente de negócios para tentar capturar a demanda crescente por alimentos e bebidas com mais proteína. A empresa lançou a Genu-in Solutions, braço da Genu-in, companhia da divisão JBS Novos Negócios especializada em peptídeos de colágeno e gelatina.

A mudança altera o papel da JBS no mercado B2B. Até agora, a Genu-in fornecia ingredientes e dava suporte técnico para que os clientes os aplicassem em seus produtos. Com a nova operação, passa a conduzir o desenvolvimento inteiro de um produto para outras empresas, da formulação à avaliação regulatória, aos estudos de estabilidade, à produção, à comunicação e à logística. O cliente contrata desde uma etapa isolada até o pacote completo.

A aposta se apoia no tamanho do mercado. A demanda global por proteína deve alcançar US$ 101,62 bilhões em 2030, com crescimento médio de 6,2% ao ano, segundo a Grand View Research. O consumidor tem buscado formas mais convenientes de incorporar o nutriente à rotina, e a proteína deixou de se concentrar nas refeições principais e nos suplementos para chegar a categorias como requeijão, iogurte, barras, águas proteicas e cerveja sem álcool.

O primeiro produto pronto sob o novo modelo é um snack tipo puff com 44% de proteína, desenvolvido ao longo de 18 meses. Ele já passou pelas etapas regulatórias e pelos testes de estabilidade e está apto à venda no varejo. A empresa também trabalha em gomas com colágeno e em bebidas prontas para consumo, o segmento ready-to-drink.

Colocar proteína em produtos diferentes não é só somar um ingrediente à receita. Cada alimento ou bebida tem desafios próprios de solubilidade, sabor, textura, transparência e estabilidade, e resolver essas questões é o que permite tirar uma fórmula do laboratório e produzi-la em escala industrial.

Parte desse trabalho passa pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento de Colágeno, em Campinas (SP), criado pela JBS com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital). A estrutura reúne pesquisadores do instituto e especialistas da Genu-in e da Novapron+ e permite testar quanto de proteína um produto suporta, como o ingrediente afeta sabor e textura e como a fórmula se comporta ao longo da validade, antes de ganhar escala.

A nova frente é o terceiro estágio de um movimento iniciado em 2022. A Genu-in começou desenvolvendo e vendendo peptídeos de colágeno e gelatina, depois passou a apoiar os clientes na aplicação desses ingredientes e agora assume o desenvolvimento do produto final. A companhia vem ampliando essa atuação, com iniciativas como a plataforma de educação científica para profissionais da saúde, e já obteve da Anvisa validação de origem e eficácia para seus produtos.

*nota gerada por inteligência artificial e revisada pelo editor

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