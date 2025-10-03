Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

A chegada do fim de semana combina com sofá, pipoca e uma curadoria de filmes e séries para maratonar de sexta a domingo. E entre suspense e drama, ação e comédia, o streaming está recheado de novos lançamentos.

Na HBO Max, estreia o novo documentário Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas, que conta a história de quando placebos do anticoncepcional mais vendido do Brasil chegaram às farmácias, em 1998, e geraram gestações e um escândalo que marcou muitas mulheres brasileiras.

Na Netflix, chega Steve, protagonizado pelo vencedor do Oscar Cillian Murphy. Narra a luta do diretor de um reformatório inglês nos anos 90 para manter a escola aberta, enquanto enfrenta a própria deterioração mental.

Veja abaixo os cinco melhores séries e filmes para maratonar neste fim de semana:

Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas (HBO Max)

Em 1998, o Brasil viveu um dos maiores escândalos da indústria farmacêutica: um erro no anticoncepcional mais vendido do Brasil deixou centenas de mulheres grávidas. Era o Microvlar, fabricado pelo laboratório Schering, que não fazia o efeito desejado. Ficou conhecido como a Pílula de Farinha.

Com relatos das vítimas, a docussérie revive a coragem daquelas que enfrentaram preconceitos, problemas de saúde e um sistema indiferente.

Steve (Netflix)

O vencedor do Oscar Cillian Murphy retorna à Netflix com o filme Steve, que acompanha um diretor de um internato em um dia de crise, ao lado do adolescente Shy, rejeitado pela família. Steve tenta manter a escola funcionando enquanto enfrenta a própria deterioração mental, algo parecido ao que Shy vive.

O Ônibus Perdido (Apple TV)

Matthew McConaughey está de volta às telonas com o longa O Ônibus Perdido, ao lado de America Ferreira (Barbie), Yul Vazquez (Ruptura) e grande elenco. O filme remonta a história real de um motorista de ônibus obrigado a conduzir um ônibus com crianças a um local seguro durante o incêndio Camp Fire de 2018, o mais mortal da história da Califórnia. Foram 150 mil acres queimados e 86 mortes.

Monstro: A História de Ed Gein (Netflix)

Ed Gein, famoso serial killer do início do século XX, inspirou muitos vilões em filmes de Hollywood. Agora, ele ganha uma versão no streaming com a série Monstro: A História de Ed Gein, de Ryan Murphy. Essa é a terceira temporada da antologia de Monstros do diretor após Jeffrey Dahmer e Os Irmãos Menendez.

A série conta a história de Gein, que mora em uma fazenda distante e tem uma relação problemática com a mãe dominadora. Esse é o gatilho para uma guinada rumo à loucura. Atormentado por visões terríveis, Ed transforma sua fixação pela morte em hobby macabro.

Zoe, Minha Amiga Morta (Prime Video)

Para fechar a lista no streaming, o filme Zoe, Minha Amiga Morta chega ao Prime Video neste fim de semana. Nele, envolvida numa relação misteriosa com sua melhor amiga brincalhona (e morta) do exército, uma veterana do Afeganistão relutantemente se reaproxima de seu avô veterano do Vietnã na casa de lago ancestral da família.

Para ver no cinema: Coração de Lutador

Quem quiser trocar o sofá de casa pela poltrona do cinema, chega às telonas o longa Coração de Lutador, estrelado por The Rock. O filme tem sido considerado como um dos melhores trabalhos do ator até o momento e consta na lista de alguns dos maiores sites de cultura do mundo como um possível candidato ao Oscar de Melhor Ator em 2026.

Conta a história de Mark Kerr, bicampeão dos pesos pesados do UFC, que mesmo no auge da fama e consagrado como uma das maiores referências da modalidade nos anos 1990 e 2000, enfrentava batalhas pessoais intensas fora do octógono.