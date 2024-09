Quem são os irmãos Menendez? Série 'Monstros' lidera audiência na Netflix

A segunda temporada da série "Monstros", que retrata o caso dos irmãos Menendez, foi a produção de língua inglesa mais vista na Netflix entre os dias 16 e 22 de setembro. Lançada em 19 de setembro, a série acumulou 12,3 milhões de visualizações em apenas quatro dias, figurando no Top 10 de 89 países, consolidando-se como um sucesso de audiência no serviço de streaming.

A trama desta temporada é baseada em um dos crimes mais chocantes dos Estados Unidos, quando Lyle e Erik Menendez, jovens da alta sociedade americana, assassinaram seus pais, José e Kitty Menendez, em sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia. O crime ocorreu em 20 de agosto de 1989 e causou grande comoção na época, devido à brutalidade dos assassinatos e ao perfil dos envolvidos. Os irmãos, que na época tinham 21 e 18 anos, dispararam 12 vezes com espingardas contra os pais, resultando em suas mortes.

Após o crime, os irmãos tentaram criar álibis e, inicialmente, não foram considerados suspeitos pelas autoridades. No entanto, com o passar do tempo, investigações mais detalhadas, além de inconsistências em seus depoimentos, levaram à prisão de Lyle, em março de 1990, e, três dias depois, de Erik. O julgamento foi amplamente coberto pela mídia, e os irmãos não negaram sua responsabilidade pelos assassinatos. O caso foi julgado em 1995, em sessões separadas, o que gerou ainda mais curiosidade e especulação do público.

Olhar dramático

A série "Monstros" busca retratar esse evento marcante com um olhar dramático, destacando as relações familiares e os aspectos psicológicos que teriam levado os irmãos a cometerem o crime. A produção também explora o impacto midiático que o julgamento dos Menendez teve na época, criando uma narrativa envolvente que mescla fatos e ficção.

Esse tipo de abordagem é semelhante à primeira temporada de "Monstros", que narrou a história do assassino em série Jeffrey Dahmer. Na ocasião, a série também foi um grande sucesso de audiência, batendo recordes de horas assistidas na plataforma e reforçando o apelo do gênero true crime, que combina histórias reais de crimes com dramatizações para atrair o público.

A popularidade da segunda temporada de "Monstros" não surpreende, dada a crescente demanda por produções que exploram crimes reais. Séries documentais e dramatizações sobre assassinatos, conspirações e mistérios vêm ganhando cada vez mais espaço no catálogo das plataformas de streaming, e a Netflix tem se destacado nesse nicho. A combinação de histórias verídicas com uma narrativa envolvente tem se mostrado uma fórmula de sucesso, gerando grande interesse e debates entre os espectadores.

Qualidade da produção

Outro aspecto que tem contribuído para o sucesso da série é a qualidade de produção. A recriação dos eventos, aliada ao cuidado com os detalhes históricos e jurídicos, oferece ao público uma experiência imersiva, proporcionando uma reflexão sobre a complexidade das relações humanas e das motivações por trás de crimes tão impactantes.

Além disso, "Monstros" destaca-se por explorar não apenas os eventos que culminaram no crime, mas também as consequências para os envolvidos e para a sociedade. O julgamento dos irmãos Menendez, por exemplo, foi um dos primeiros a ser amplamente televisionado nos Estados Unidos, gerando discussões sobre a influência da mídia nos processos judiciais e na percepção pública sobre os acusados.

Em relação ao impacto na Netflix, a série conseguiu se manter no Top 10 de vários países, o que demonstra seu apelo global. Embora o caso dos irmãos Menendez seja amplamente conhecido nos Estados Unidos, o interesse por histórias de crimes reais transcende fronteiras, o que explica o sucesso da produção em diversas regiões do mundo.