Met Gala 2026: data, tema e como acompanhar o maior evento da moda

A noite de moda mais chique do ano está se aproximando. O Met Gala 2026, que reúne diversos designers, artistas e personalidades da indústria acontece na primeira semana de maio.

O evento será realizado no dia 4 de maio, mantendo a tradição de acontecer na primeira segunda-feira do mês, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A noite marca a abertura anual da exposição do Costume Institute e reúne algumas das figuras mais influentes da moda, do entretenimento e dos negócios.

Tema reforça moda como forma de arte

A edição deste ano gira em torno da exposição “Costume Art”, que propõe posicionar a moda como uma expressão artística equivalente às artes clássicas. O conceito ganha ainda mais peso com a inauguração do novo espaço permanente do instituto dentro do museu.

O dress code acompanha essa proposta e foi definido como “Fashion Is Art”, incentivando interpretações que conectem roupas a referências artísticas, do clássico ao contemporâneo.

Horários e onde acompanhar o Met Gala 2026

A chegada dos convidados ao tapete vermelho começa por volta das 18h (horário de Brasília) e costuma se estender até cerca de 21h. Esse momento concentra a maior atenção do público, com produções elaboradas e aparições de grandes nomes.

A cobertura é feita principalmente por plataformas digitais, com destaque para a Vogue, que transmite o evento ao vivo em seus canais. No Brasil, portais e redes sociais acompanham em tempo real.

Entre os anfitriões confirmados estão Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour, figura central na consolidação do evento. Já Jeff Bezos e Lauren Sánchez atuam como anfitriões honorários e principais financiadores.

Evento exclusivo e milionário

O Met Gala segue como um evento restrito. Mesmo com ingressos individuais na faixa de US$ 100 mil e mesas a partir de US$ 350 mil, a participação depende de convite aprovado pela organização liderada por Anna Wintour.

Além do impacto cultural, o evento tem função estratégica: financiar o Costume Institute, que precisa sustentar suas atividades de forma independente dentro do museu. Em 2025, o baile arrecadou mais de US$ 30 milhões.