Esporte

Fase de grupos copa 2026

Qual camisa o Brasil vai usar hoje? Veja os uniformes da Seleção na Copa do Mundo

Quando necessário, as equipes podem ser obrigadas a combinar peças dos uniformes principal e reserva para garantir um contraste considerado adequado durante os jogos

A definição das combinações foi divulgada pela FIFA (Mauro PIMENTEL / AFP)

A definição das combinações foi divulgada pela FIFA (Mauro PIMENTEL / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 14h16.

A Seleção Brasileira já definiu os uniformes que utilizará nos três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Para o jogo do Brasil contra o Marrocos hoje, 13, a equipe comandada por Carlo Ancelotti estreia vestindo a tradicional camisa amarela, e também utilizará a camisa azul ao longo da primeira fase do torneio.

A definição das combinações foi divulgada pela FIFA, responsável por determinar as cores dos uniformes em cada partida da competição.

A entidade prioriza, sempre que possível, o uso do uniforme principal das seleções. Quando necessário, as equipes podem ser obrigadas a combinar peças dos uniformes principal e reserva para garantir um contraste considerado adequado durante os jogos.

Brasil x Marrocos: estreia com a camisa amarela

Na estreia da Copa do Mundo, contra o Marrocos, neste sábado, 13, o Brasil utilizará seu uniforme principal: camisa amarela, shorts azuis e meias brancas.

A combinação é a mesma usada pela Seleção no amistoso contra o Panamá, realizado antes do início do Mundial.

O Marrocos entrará em campo com sua tradicional camisa vermelha.

Brasil x Haiti: camisa azul 

No segundo compromisso da fase de grupos, diante do Haiti, o Brasil vestirá o uniforme reserva.

A combinação terá camisa azul, shorts azuis e meias pretas. O goleiro brasileiro utilizará uniforme na cor magenta.

A partida está marcada para o dia 19 de junho.

Jogo do Brasil contra a Escócia terá shorts brancos

No terceiro e último duelo da fase de grupos, contra a Escócia, o time voltará a usar a camisa amarela da Seleção Brasileira.

No entanto, a equipe terá uma combinação diferente, com shorts brancos e meias brancas.

Segundo a FIFA, a alteração ocorre para garantir contraste visual adequado entre os uniformes das duas seleções.

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