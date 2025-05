Met Gala: o que é e por que acontece a 'noite mais fashion do mundo'

O Met Gala é um evento beneficente anual realizado no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York, e é considerado uma das noites mais exclusivas e influentes da moda global.

Criado em 1948, o baile visa principal arrecadar fundos para o Costume Institute, departamento do museu responsável por preservar e estudar a história da moda.

Arrecadação de fundos e autofinanciamento

O Costume Institute não recebe financiamento governamental. Por isso, o Met Gala se tornou sua principal fonte de sustento. Os ingressos são vendidos por valores entre US$ 35 mil e US$ 50 mil por assento, atraindo a elite do entretenimento, da moda e das artes.

Em 2023, o evento arrecadou quase US$ 22 milhões para o museu, reforçando seu papel essencial no financiamento das atividades e exposições do instituto.

Início da exposição anual do Costume Institute

O baile marca a abertura da principal exposição anual do instituto, aberta ao público nos dias seguintes. O tema do Met Gala é sempre inspirado na mostra em cartaz, e os convidados são incentivados a criar looks que interpretem essa proposta, tornando o tapete vermelho um espetáculo criativo e altamente aguardado.

Celebridade, moda e exclusividade

Além de seu papel beneficente, o evento se tornou uma celebração cultural e estética. A escadaria do MET é o palco para a exibição de roupas ousadas e conceituais, que repercutem mundialmente e influenciam tendências na indústria da moda.

Após o tapete vermelho, os convidados participam de um jantar fechado e têm acesso exclusivo à exposição. O uso de celulares é desencorajado durante o evento para preservar a privacidade.

A lista de convidados é cuidadosamente selecionada por Anna Wintour, editora-chefe da Vogue americana, que comanda o evento desde 1995 e ajudou a consolidá-lo como fenômeno midiático.

De evento beneficente a ícone global

O Met Gala foi idealizado por Eleanor Lambert, uma das figuras mais influentes da moda americana, com o objetivo inicial de angariar fundos para o recém-criado instituto. Na década de 1970, a editora Diana Vreeland reposicionou o baile como uma grande estreia para as exposições do museu.

Sob a liderança de Anna Wintour, o Met Gala se transformou em um marco anual da cultura pop e da moda internacional, reunindo nomes como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, Zendaya, entre outros.