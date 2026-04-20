Nicole Kidman e Sandra Bullock voltam para 'Da Magia à Sedução 2'; veja trailer

Entre os diversos filmes estrelados por Nicole Kidman na década de 1990, "Da Magia à Sedução" é um dos títulos que manteve sua base de fãs fiéis por décadas e conquistou o público mais jovem.

O longa também conta com Sandra Bullock e acompanha duas irmãs bruxas criadas por suas tias após ficarem órfãs, que precisam aprender a usar os poderes para quebrar uma maldição ancestral que condena as mulheres da família a perder os homens que amam.

Agora, a continuação do filme já tem trailer disponível e traz o elenco original de volta.

Confira o trailer de 'Da Magia à Sedução 2'

Quando estreia o filme?

"Da Magia à Sedução 2" estreia em setembro deste ano, de acordo com o trailer divulgado pela Warner Bros.

Qual é a trama de 'Da Magia à Sedução 2'?

Na sequência, as irmãs Sally e Gillian Owens, vividas novamente por Bullock e Kidman, precisam enfrentar a maldição sombria que ameaça destruir sua família de uma vez por todas.

Desta vez, elas também transmitem suas habilidades mágicas aos filhos. Tia Jet e Tia Franny, interpretadas por Dianne Wiest e Stockard Channing, retornam ao coven reunido para o longa.

O filme é baseado no livro "The Book of Magic", de Alice Hoffman, com roteiro assinado por Akiva Goldsman e Georgia Pritchett e direção de Susanne Bier, conhecida por "The Perfect Couple" e "Não Olhe para Cima".

O elenco conta ainda com novos nomes: Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña e Solly McLeod. A produção é assinada por Denise DiNovi, Bullock e Kidman.