Atriz de 'Game of Thrones' desmente salário milionário: 'Se ganhasse isso, estava em Porsches'

Conhecida mundialmente por interpretar a personagem Emilia Clarke em "Game of Thrones", a atriz voltou a falar sobre um dos assuntos mais comentados pelos fãs da produção: os salários do elenco. Em entrevista à Variety, Clarke afirmou que os valores divulgados ao longo dos anos foram muito maiores do que aquilo que realmente recebeu.

Durante anos, circularam informações de que os protagonistas da série ganhavam cerca de US$ 300 mil por episódio nas temporadas finais. A atriz classificou esses números como exagerados e brincou que, se fossem verdadeiros, estaria levando uma vida muito mais luxuosa.

"Não ganhávamos tudo isso. Imagina? Eu estaria dirigindo uns Porsches!", revelou à Variety.

Apesar de negar os valores divulgados, Clarke reconheceu que a série lhe trouxe estabilidade financeira. Segundo ela, o dinheiro recebido foi suficiente para quitar a hipoteca da casa de seus pais, algo que considera uma das maiores conquistas proporcionadas pelo sucesso do programa.

O impacto das hemorragias cerebrais

Além da questão financeira, a atriz também voltou a comentar um dos momentos mais difíceis de sua vida. Enquanto estrelava a produção da HBO, ela sofreu duas hemorragias cerebrais que colocaram sua saúde em risco e afetaram profundamente seu estado emocional.

Clarke revelou que, durante anos, conviveu com a sensação de ter "enganado a morte". O trauma foi tão intenso que ela chegou a acreditar que os problemas de saúde poderiam comprometer sua capacidade de atuar. A artista também descreveu um sentimento constante de culpa por ter sobrevivido às duas emergências médicas.

O primeiro episódio aconteceu em 2011, logo após a conclusão da primeira temporada da série. O segundo ocorreu alguns anos depois, quando sua carreira já estava consolidada internacionalmente. Mesmo diante das dificuldades, Clarke conseguiu retornar ao trabalho e seguir com as gravações.

"Eu realmente sentia que tinha feito algo errado e que não deveria estar aqui." Ela acrescenta: "Também achei que isso arruinou minha capacidade de atuar."

Perda do pai e fim de 'GOT'

A situação se tornou ainda mais difícil após a morte de seu pai, vítima de câncer, logo depois da sétima temporada da série. O período coincidiu com o auge da popularidade de "Game of Thrones", quando a exposição pública era tão intensa que Emilia Clarke chegou a sentir receio de sair de casa.

Em seguida vieram o desfecho divisivo da produção, sua indicação ao Emmy e a pandemia de Covid-19, que interrompeu grande parte das atividades da indústria do entretenimento. Ao olhar para trás, a atriz resume a década como um período marcado por acontecimentos extremos. “As versões mais extremas da vida aconteceram naquele período de 10 anos”, afirmou.

Anos após o fim da série, a atriz afirma enxergar sua passagem por "Game of Thrones" com mais gratidão. Ela contou que passou por um período tentando se desvincular da imagem de Daenerys Targaryen, mas hoje reconhece a importância da produção para sua trajetória profissional.