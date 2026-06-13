Rexona aposta em mascotes para fortalecer conexão com torcedores na Copa do Mundo

Patrocinadora oficial da Copa do Mundo 2026, Rexona colocou os mascotes no centro de sua estratégia de conexão com os torcedores. A campanha é baseada na distribuição de pelúcias inspiradas nos personagens que representam os três países-sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos, uma aposta no apelo afetivo e colecionável associado ao futebol.

"Essa estratégia conversa diretamente com uma forte tendência de comportamento do consumidor que vemos crescer expressivamente no Brasil: a busca pela experiência tátil e colecionável. Em um mundo cada vez mais digitalizado, o consumidor brasileiro valoriza produtos e ações que geram valor físico e memória afetiva palpável, e o mascote faz isso", explica Lucas Moutinho, gerente de marketing de Rexona.

A ação contempla os mascotes Maple, representante do Canadá, Zayu, do México, e Clutch, dos Estados Unidos.

Nostalgia com Ronaldo

Outra tendência que pega carona na campanha é a nostalgia. Segundo Moutinho, a Copa do Mundo vai muito além dos jogos vistos em campo, conectando-se com sentimentos de pertencimanento e memórias afetivas dos torcedores.

Não a toa, a marca convidou Fenômeno para estrelar a campanha. O ex-jogador, que é embaixador de Rexona para o mundial, é uma das figuras mais emblemáticas para os brasileiros quano o assunto é futebol e Copa do Mundo.

"Ronaldo cria uma ponte perfeita entre um hábito de consumo diário e o desejo genuíno do brasileiro de colecionar os mascotes oficiais da Copa do Mundo. Trazer as pelúcias é a nossa forma de democratizar o acesso aos símbolos oficiais do torneio, garantindo que Rexona seja a parceira oficial da torcida em cada momento de ansiedade, festa e celebração", explica o executivo.

Impulso no engajamento

A aposta em itens licenciados e experiências associadas à Copa do Mundo não é novidade entre patrocinadores, mas ganha força em um cenário em que as marcas procuram formas de aumentar o engajamento do público.

Segundo Moutinho, a expectativa da empresa é que a ação impulsione esse engajamento dos consumidores durante o período do Mundial, contribuindo para movimentar as vendas no varejo.

"Sabemos que o desempenho da seleção em campo pode flutuar, mas a paixão de quem torce e se entrega emocionalmente é constante. E a nossa mensagem de que 'Rexona Nunca Te Abandona' reflete esse compromisso de acompanhar o consumidor no antes, no durante e no depois de cada partida. Queremos que o torcedor sinta esse impacto direto do nosso patrocínio no seu dia a dia", diz.

Como conseguir o seu mascote

Para conseguir um mascote, o consumidor precisa comprar três desodorantes em aerossol de Rexona, cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha, e realizar o pagamento de R$ 30 via PIX.

A promoção é limitada a seis mascotes por CPF, e o envio é feito de forma aleatória entre os três modelos disponíveis. Segundo a empresa, o cadastro no site poderá ser realizado até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques.

A retirada do mascote pode acontecer por envio via correio, retirada em um dos 173 pontos de troca espalhados pelo Brasil ou em lojas das redes Droga Raia e Drogasil no ato da compra.