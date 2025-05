Qual é o tema do Met Gala 2025 e quem são os anfitriões?

O Met Gala 2025 , evento beneficiante que reúne as mais importantes celebridades do mundo terá como tema “Feito sob Medida para Você” baseado em "Superfine: Tailoring Black Style", uma exposição do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art. A mostra celebra a história e o impacto do estilo Black Dandy, explorando a moda masculina negra desde o século XVIII até os dias atuais.

O tema é inspirado no livro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity", de Monica L. Miller, que também atua como curadora convidada ao lado do curador-chefe Andrew Bolton.

A exposição destaca a importância do estilo como forma de expressão cultural e resistência, abordando temas como identidade, liberdade e elegância no contexto da diáspora negra.

Anfitriões e comitê do Met Gala 2025

Os anfitriões do Met Gala 2025 são algumas das personalidades mais influentes da cultura e da moda, incluindo Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams e Anna Wintour. LeBron James será o presidente honorário do evento.

O comitê anfitrião também conta com figuras de destaque como André 3000, Chimamanda Ngozi Adichie, Spike Lee, Janelle Monáe, Usher, entre outros, representando uma verdadeira celebração da excelência negra em diversas áreas culturais.

Detalhes do Met Gala 2025

O Met Gala 2025 ocorrerá na segunda-feira, 5 de maio, no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O dress code oficial do evento é "Tailored for You", incentivando os convidados a interpretarem criativamente o tema com looks inspirados na alfaiataria e no estilo pessoal, refletindo a rica tradição do Black Dandy.