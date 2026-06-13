Mesmo com caso arquivado há décadas, documentário revisita crime que chocou os EUA

O documentário "Who Killed Alex Odeh?", vencedor do Prêmio Especial do Júri por Excelência Jornalística no Festival de Sundance 2026, foi adquirido pela distribuidora Watermelon Pictures para lançamento na América do Norte.

Dirigido por Jason Osder e William Lafi Youmans, o longa revisita um dos casos políticos mais controversos da história recente dos Estados Unidos: o assassinato do ativista palestino-americano Alex Odeh, morto em um atentado a bomba em 1985.

Quem foi Alex Odeh?

Alex Odeh era professor, poeta e diretor regional da American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), organização voltada à defesa dos direitos civis de árabes-americanos.

Reconhecido por promover o diálogo entre comunidades árabes e judaicas, ele se tornou uma voz importante contra a discriminação e em defesa da convivência pacífica em um período marcado por fortes tensões políticas relacionadas ao Oriente Médio.

Sua atuação pública fez dele uma figura de destaque nacional, especialmente entre organizações de direitos humanos e movimentos civis.

Um crime que permanece sem resposta

Em 11 de outubro de 1985, Odeh morreu após a explosão de uma bomba instalada na sede da ADC, em Santa Ana, na Califórnia.

Apesar das investigações conduzidas pelas autoridades norte-americanas ao longo das décadas, ninguém foi condenado pelo crime. O caso segue oficialmente sem solução, alimentando questionamentos sobre possíveis falhas na investigação e sobre a falta de responsabilização dos suspeitos.

O documentário parte justamente dessa ausência de respostas para reconstruir os acontecimentos e analisar os desdobramentos do caso. A produção combina imagens de arquivo, documentos históricos e entrevistas com familiares, especialistas e pessoas ligadas à investigação.

O filme também examina o impacto do crime sobre a comunidade árabe-americana e discute temas como racismo, intolerância religiosa e violência política.

Os diretores também estabelecem conexões entre os eventos dos anos 1980 e debates contemporâneos sobre direitos civis, identidade e representação de minorias nos Estados Unidos.

Obra foi comprada pela Watermelon Pictures

A estreia de "Who Killed Alex Odeh?" aconteceu no Festival de Sundance 2026, integrou a programação do Festival Internacional de Cinema de Berlim e será transmitido no DC/DOX, um festival de cinema documentário de Washington D.C, nos Estados Unidos, neste final de semana.

A Watermelon Pictures, distribuidora ligada a documentários e filmes sobre a experiência palestina e árabe, planeja lançar o filme nos cinemas ainda este ano.