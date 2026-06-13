Da NR-1 à Copa: como liderar a favor do desempenho 

Por Valéria Siqueira*

Em uma Copa do Mundo, milhões de pessoas acompanham cada lance, analisam decisões e cobram resultados. A pressão é constante.

Ainda assim, as seleções que chegam mais longe não são necessariamente as que contam com os maiores talentos individuais, mas aquelas que possuem liderança, preparo emocional e capacidade de atuar como equipe mesmo nos momentos mais difíceis.

No ambiente corporativo, o cenário não é muito diferente.

As empresas convivem diariamente com metas, mudanças rápidas, desafios econômicos e a necessidade de entregar resultados cada vez mais consistentes.

Nesse contexto, a forma como a liderança conduz as equipes pode ser o fator decisivo entre o alto desempenho sustentável e o esgotamento dos colaboradores.

Com a atualização da NR-1 e a ampliação da atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, o tema ganha ainda mais relevância.

As organizações são chamadas a olhar não apenas para os processos e indicadores, mas também para as condições que impactam a saúde mental, o engajamento e o bem-estar das pessoas.

A pressão faz parte do jogo

Assim como em uma Copa do Mundo, a pressão não pode ser eliminada completamente. Ela faz parte da busca por resultados e do crescimento das equipes.

O problema surge quando a pressão deixa de ser um estímulo e passa a se tornar uma fonte contínua de desgaste.

Lideranças despreparadas podem transformar desafios em ambientes de medo, insegurança e sobrecarga.

Já líderes conscientes conseguem criar um ambiente em que as pessoas entendem seus objetivos, sentem-se apoiadas e encontram espaço para desenvolver seu potencial.

O papel da liderança na prevenção dos riscos psicossociais

A NR-1 reforça a importância de identificar, avaliar e gerenciar fatores que possam afetar a saúde dos trabalhadores, incluindo aspectos relacionados à organização do trabalho.

Nesse cenário, a liderança ocupa uma posição estratégica.

São os líderes que influenciam diretamente a comunicação, a distribuição de responsabilidades, o reconhecimento das equipes e a construção de relações de confiança.

Quando existe clareza, diálogo e respeito, os colaboradores tendem a lidar melhor com momentos de maior exigência.

Quando esses elementos estão ausentes, aumentam os riscos de estresse crônico, desmotivação e queda de produtividade.

Times fortes são construídos, não improvisados

As seleções campeãs não chegam ao topo por acaso. Elas investem em treinamento, preparação, estratégia e fortalecimento do grupo.

Nas empresas, o princípio é o mesmo.

Construir equipes resilientes exige processos estruturados, lideranças capacitadas e uma cultura organizacional que valorize tanto os resultados quanto as pessoas.

A tecnologia também desempenha um papel importante nesse processo. Ferramentas digitais ajudam a mapear indicadores, organizar fluxos de trabalho, identificar gargalos e fornecer dados que apoiam decisões mais assertivas.

Com mais visibilidade sobre os processos, os líderes conseguem agir preventivamente, reduzindo sobrecargas e promovendo ambientes mais equilibrados.

O verdadeiro resultado é sustentável

A Copa do Mundo ensina que vencer uma partida é importante, mas manter um desempenho consistente ao longo de toda a competição é o que define os campeões.

Da mesma forma, empresas sustentáveis não são aquelas que atingem metas a qualquer custo, mas as que conseguem combinar performance, saúde organizacional e desenvolvimento humano.

A atualização da NR-1 reforça uma tendência que já vinha ganhando força: cuidar das pessoas não é apenas uma questão de conformidade ou responsabilidade social.

É uma estratégia de negócio.

Porque, no fim das contas, os melhores resultados acontecem quando processos, tecnologia e liderança trabalham juntos para criar equipes preparadas para enfrentar a pressão sem perder aquilo que têm de mais valioso: as pessoas.

*Valéria Siqueira é especialista em desenvolvimento de líderes e gestão da cultura. Fundadora da Let’s Level, possui mais de 15 anos de atuação em consultoria de RH, com foco em liderança , cultura e performance.