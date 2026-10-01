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Lula diz ter cobrado explicações de Moraes sobre ligação com Vorcaro: 'você não diz nada'

Presidente diz que sociedade brasileira quer saber de suspeitas sobre Dias Toffoli e Nunes Marques são verdadeiras

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o presidente Lula (Fellipe Sampaio /SCO/STF/Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o presidente Lula (Fellipe Sampaio /SCO/STF/Reprodução)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 21h57.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 22h02.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 1º de outubro, que disse ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que o magistrado deve explicações à sociedade sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e sobre os contratos milionários do escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com o Banco Master.

"Acho que nós temos que apurar todo o mundo. Eu disse ao Alexandre de Moraes: você deve uma explicação à sociedade brasileira, você poderia ter dito 'a mulher é dona do meu escritório, ela herdou o escritório, ela que fez o contrato, eu não sou advogado, faz 15 anos que eu não advogo, o escritório é dela'. Mas você não diz nada", afirmou Lula em entrevista ao podcast Flow.

Lula voltou a defender apurações sobre todos os ministros do STF que tenham suspeitas no caso Master.

"A sociedade quer saber se a história do (Dias) Toffoli é verdadeira, se a história do Kassio Nunes é verdadeira. Todo o mundo que saber se as histórias de orgia são verdadeiras. Se eles não tiveram a grandeza de caráter de cumprir com seriedade o papel deles na Suprema Corte, que é a coisa mais importante do país, eles terão de pagar o preço por isso", disse Lula.

O presidente fazia referência às menções aos ministros Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques no celular de Vorcaro.

No caso de Nunes Marques, mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, reveladas em reportagem do Portal Metrópoles, faziam referência a Camilla e Newton Ramos como integrantes da "turma do KN", expressão interpretada nas apurações como referência ao ministro do STF.  As mensagens registraram a comemoração de um voto de Nunes Marques em tese jurídica que poderia beneficiar os créditos das usinas. O ministro tem afirmado que sua decisão tratava de uma questão jurídica de caráter geral e que não atuou diretamente para favorecer o Master.

O caso envolve ações movidas por usinas que pleiteiam indenizações à União por prejuízos decorrentes da política de preços do antigo Instituto do Açúcar e do Álcool nas décadas de 1980 e 1990.

Sobre Dias Toffoli, o próprio ministro se afastou da relatoria do Caso Master em fevereiro após pressões em meio às revelações de que detinha participação em um resort, o Tayayá, que foi vendido por um fundo ligado à rede de Vorcaro.

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