Dia Internacional da Música: ouça 21 faixas indicadas pela redação da EXAME

Dia Internacional da Música: confira a seleção de indicações feita pela equipe editorial da EXAME. (Montagem EXAME/Canva)
Repórter
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17h42.
Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 17h46.
Em 1975, o Conselho Internacional da Música (IMC) instituiu o 1º de outubro como Dia Internacional da Música. A iniciativa foi do violinista Yehudi Menuhin, que presidia a entidade, e a proposta era levar a música a todos os grupos da sociedade.
Para marcar a data, celebrada nesta quinta-feira, 1º, jornalistas e designers da EXAME indicaram 20 músicas. A seleção mistura lançamentos de 2026, clássicos do rock e da MPB, rap brasileiro e até death metal.
Indicação de Camilla Almeida, da equipe de redes sociais. A faixa está no álbum 'SOS', de 2022.
Indicação de César Rezende, repórter de Agro. A música encerra 'Prima', álbum de estreia da cantora eslovaca, lançado em setembro.
Indicação de Soraia Alves, repórter de Marketing. Lançada como lado B de 'Wonderwall', em 1995, a canção depois deu nome a uma coletânea da banda.
Indicação de Luiza Vilela, repórter de Casual. A faixa está em 'But Here We Are', de 2023.
Indicação de Tamires Vitorio, repórter de Tecnologia e IA. A música faz parte do álbum de estreia da cantora, de 1988.
Indicação de Mateus Omena, repórter da home. Composta por Kiko Zambianchi em 1985, a música ganhou a versão do Capital no 'Acústico MTV', de 2000, com participação do autor.
Indicação de Carolina Ingizza, repórter e editora da homepage. A faixa está em 'Conditions', estreia da banda australiana, de 2009.
Indicação de Juliana Colombo, editora da home. A música está em 'Rushmere', de 2025, primeiro álbum da banda em sete anos.
Indicação de Matheus Gonçalves, repórter de Mundo. A faixa instrumental está em 'The Sound of Perseverance', de 1998.
Indicação de Giulia Polizeli, estagiária de POP. A faixa foi lançada em 2023, ano em que o cantor nova-iorquino assinou com a Warner Records, antes de estourar com 'Back to Friends'.
Indicação de Carolina Gehlen, diretora de arte. A música é uma parceria de Ramil com João da Cunha Vargas.
Indicação de Laura Pancini, coordenadora de audiovisual. A faixa está em 'No Shape', de 2017.
Indicação de Paloma Lazzaro, estagiária da home. A música abre 'The New Abnormal', de 2020.
Indicação de Naty Falla, repórter da home. Lançada em 2018, a faixa entrou no top 10 das mais tocadas do país em 2023, depois de viralizar no TikTok.
Indicação de Luiz Anversa, repórter e editor de homepage. A cantora gravou a música de Percy Mayfield, famosa na voz de Ray Charles, no álbum 'I Am Woman', de 1972.
Indicação de Clara Assunção, repórter de Invest. A canção dá nome ao álbum de 2015 da cantora mexicana.
Indicação de Lia Rizzo, editora de ESG. A música está no álbum 'Fleetwood Mac', de 1975.
Indicação de Letícia de Cássia, designer. A faixa está em 'Depression Cherry', de 2015.
Indicação de Mitchel Diniz, editor de Invest. A música está em 'Daydream', de 1995.
Indicação de Luciano Pádua, editor de Macroeconomia. A faixa está em 'Is This It', álbum de estreia da banda, de 2001.
Indicação de Estela Marconi, repórter da home. Música foi single do terceiro álbum solo do cantor britânico, 'How Did I Get Here', lançado em 2026.