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Dia Internacional da Música: ouça 21 faixas indicadas pela redação da EXAME

Lista reúne lançamentos de 2026 e clássicos de décadas passadas, de Fleetwood Mac a Travis Scott

Dia Internacional da Música: confira a seleção de indicações feita pela equipe editorial da EXAME. (Montagem EXAME/Canva)

Dia Internacional da Música: confira a seleção de indicações feita pela equipe editorial da EXAME. (Montagem EXAME/Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17h42.

Última atualização em 1 de outubro de 2026 às 17h46.

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Em 1975, o Conselho Internacional da Música (IMC) instituiu o 1º de outubro como Dia Internacional da Música. A iniciativa foi do violinista Yehudi Menuhin, que presidia a entidade, e a proposta era levar a música a todos os grupos da sociedade.

Para marcar a data, celebrada nesta quinta-feira, 1º, jornalistas e designers da EXAME indicaram 20 músicas. A seleção mistura lançamentos de 2026, clássicos do rock e da MPB, rap brasileiro e até death metal.

'Open Arms' – SZA e Travis Scott

Indicação de Camilla Almeida, da equipe de redes sociais. A faixa está no álbum 'SOS', de 2022.

'Ain't in LA' – Adéla

Indicação de César Rezende, repórter de Agro. A música encerra 'Prima', álbum de estreia da cantora eslovaca, lançado em setembro.

'The Masterplan' – Oasis

Indicação de Soraia Alves, repórter de Marketing. Lançada como lado B de 'Wonderwall', em 1995, a canção depois deu nome a uma coletânea da banda.

'Under You' – Foo Fighters

Indicação de Luiza Vilela, repórter de Casual. A faixa está em 'But Here We Are', de 2023.

'Fast Car' – Tracy Chapman

Indicação de Tamires Vitorio, repórter de Tecnologia e IA. A música faz parte do álbum de estreia da cantora, de 1988.

'Primeiros Erros (Chove)' – Capital Inicial

Indicação de Mateus Omena, repórter da home. Composta por Kiko Zambianchi em 1985, a música ganhou a versão do Capital no 'Acústico MTV', de 2000, com participação do autor.

'Love Lost' – The Temper Trap

Indicação de Carolina Ingizza, repórter e editora da homepage. A faixa está em 'Conditions', estreia da banda australiana, de 2009.

'Surrender' – Mumford & Sons

Indicação de Juliana Colombo, editora da home. A música está em 'Rushmere', de 2025, primeiro álbum da banda em sete anos.

'Voice of the Soul' – Death

Indicação de Matheus Gonçalves, repórter de Mundo. A faixa instrumental está em 'The Sound of Perseverance', de 1998.

'My House Is Warm' – Sombr

Indicação de Giulia Polizeli, estagiária de POP. A faixa foi lançada em 2023, ano em que o cantor nova-iorquino assinou com a Warner Records, antes de estourar com 'Back to Friends'.

'Deixando o Pago' – Vitor Ramil

Indicação de Carolina Gehlen, diretora de arte. A música é uma parceria de Ramil com João da Cunha Vargas.

'Slip Away' – Perfume Genius

Indicação de Laura Pancini, coordenadora de audiovisual. A faixa está em 'No Shape', de 2017.

'The Adults Are Talking' – The Strokes

Indicação de Paloma Lazzaro, estagiária da home. A música abre 'The New Abnormal', de 2020.

'Piloto' – Flora Matos

Indicação de Naty Falla, repórter da home. Lançada em 2018, a faixa entrou no top 10 das mais tocadas do país em 2023, depois de viralizar no TikTok.

'Hit the Road Jack' – Helen Reddy

Indicação de Luiz Anversa, repórter e editor de homepage. A cantora gravou a música de Percy Mayfield, famosa na voz de Ray Charles, no álbum 'I Am Woman', de 1972.

'Hasta la Raíz' – Natalia Lafourcade

Indicação de Clara Assunção, repórter de Invest. A canção dá nome ao álbum de 2015 da cantora mexicana.

'Landslide' – Fleetwood Mac

Indicação de Lia Rizzo, editora de ESG. A música está no álbum 'Fleetwood Mac', de 1975.

'Sparks' – Beach House

Indicação de Letícia de Cássia, designer. A faixa está em 'Depression Cherry', de 2015.

'Fantasy' – Mariah Carey

Indicação de Mitchel Diniz, editor de Invest. A música está em 'Daydream', de 1995.

'Someday' – The Strokes

Indicação de Luciano Pádua, editor de Macroeconomia. A faixa está em 'Is This It', álbum de estreia da banda, de 2001.

'Imposter' – Louis Tomlinson

Indicação de Estela Marconi, repórter da home. Música foi single do terceiro álbum solo do cantor britânico, 'How Did I Get Here', lançado em 2026.

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