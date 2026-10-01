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'Super Mario Galaxy: O Filme' chega ao streaming; veja onde assistir

O filme inspirado na franquia da Nintendo inicia sua fase no streaming e amplia o acesso para quem perdeu a estreia nos cinemas

'Super Mario Galaxy: O Filme': a nova aventura de Mario e Luigi chega ao catálogo do Prime Video após a exibição nas telonas (Reprodução)

'Super Mario Galaxy: O Filme': a nova aventura de Mario e Luigi chega ao catálogo do Prime Video após a exibição nas telonas (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18h08.

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Depois de conquistar o público nas salas de cinema, "Super Mario Galaxy: O Filme" também chega no streaming. A animação da Nintendo e da Illumination será adicionada ao catálogo do Amazon Prime Video a partir desta sexta-feira, 2.

Uma nova jornada pelo universo de Mario

A história acompanha Mario e Luigi em mais uma missão no Reino dos Cogumelos. Ao lado de Yoshi, os irmãos embarcam em uma viagem pelo espaço após um pedido de ajuda levar o grupo a explorar novos planetas e enfrentar ameaças inéditas.

Durante a aventura, personagens conhecidos pelos fãs da franquia, como Rosalina e Bowser Jr., ganham espaço na narrativa, ampliando o universo apresentado no primeiro filme.

Elenco e produção

A animação reúne novamente um elenco de dublagem liderado por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach, Charlie Day como Luigi e Jack Black como Bowser. A direção segue nas mãos de Aaron Horvath e Michael Jelenic, com produção de Chris Meledandri e do criador da franquia, Shigeru Miyamoto.

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Filme foi um sucesso de bilheteria

A passagem da animação pelos cinemas foi marcada por números expressivos. A animação arrecadou US$ 1,02 bilhão nas bilheterias mundiais, tornando-se o primeiro filme de 2026 a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão e consolidando mais um grande sucesso da parceria entre Nintendo, Illumination e Universal.

Confira os filmes com as maiores bilheterias de 2026:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — US$ 2,496 bilhões
  2. "A Odisseia" — US$ 1,752 bilhão
  3. "Toy Story 5" — US$ 1,147 bilhão
  4. "Michael" — US$ 1,029 bilhão
  5. "Super Mario Galaxy: O Filme" — US$ 1,012 bilhão
Acompanhe tudo sobre:FilmesAmazon Prime VideoAnimação

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