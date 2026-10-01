Que horas começa 'A Fazenda 18' nesta quinta-feira? Hoje tem eliminação

Mais um peão vai se despedir do jogo nesta quinta-feira, 1º de outubro, em "A Fazenda 18". O programa da Record começa às 22h45, pelo horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu.

A edição desta noite marca o encerramento da segunda Roça da temporada. Adryana Ribeiro, Daniel Erthal e Maíra Charken disputam a preferência do público para continuar no reality. Um deles deixará a competição ao vivo.

Como a Roça foi formada?

A segunda Roça de "A Fazenda 18" começou com quatro participantes: Maíra Charken, Serginho Hondjakoff, Adryana Ribeiro e Daniel Erthal.

Na terça-feira, 29, Maíra foi indicada diretamente pela fazendeira Darlin Ferrattry. Na votação da sede, Serginho recebeu 16 votos e ocupou outro banco da berlinda. Ele escolheu Adryana para completar a Roça, enquanto Daniel chegou à disputa após a dinâmica do Resta Um.

Daniel ainda teve o poder de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro e escolheu Maíra. Com isso, ela ficou sem a possibilidade de disputar a prova que poderia tirá-la da berlinda.

Já na quarta, 30, Serginho Hondjakoff venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da eliminação.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.