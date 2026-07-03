Quem vai assinar o vestido de casamento da Taylor Swift?

Taylor Swift anunciou o noivado com o jogador de futebol americano Travis Kelce em agosto do ano passado, em uma publicação no Instagram que deu início a quase um ano de investigação por parte da imprensa e dos fãs. Com o casamento marcado, o casal reservou o Madison Square Garden, arena com capacidade para mais de 19 mil pessoas, por três dias e pediu que convidados assinassem acordos de confidencialidade. Os detalhes da cerimônia seguem em sigilo, mas um mistério específico agita colunas de moda no mundo todo: quem vai vestir a noiva?

Fontes ligadas à produção do casamento, ouvidas pelo Hollywood Reporter, apontam Jonathan Anderson como favorito para assinar o vestido principal. Diretor criativo único da Dior desde junho do ano passado, Anderson equilibrou a clientela tradicional da maison com um público mais jovem e recentemente assinou seu primeiro vestido de noiva para a grife, usado pela modelo chinesa Ming Xi em junho. Em abril, Swift já havia sido fotografada com uma bolsa amarela Mini Lady Dior da coleção de estreia do estilista, o que alimentou a especulação entre fãs.

Uma escolha com sotaque americano

Vestido azul com recortes usado na première do filme Taylor Swift: The Eras Tour, em 2023 (Reprodução/Instagram)

As celebrações coincidem com os 250 anos de independência dos Estados Unidos, o que reforça a aposta em uma grife americana. A Ralph Lauren já apareceu no ensaio de noivado do casal, com Kelce em uma polo clássica e Swift em um vestido listrado de 398 dólares, cerca de R$ 2.190 na cotação atual, que esgotou minutos depois da divulgação das fotos.

Outros nomes recorrentes no guarda-roupa da cantora também entram na disputa. A Oscar de la Renta acompanha momentos marcantes de sua carreira desde o Met Gala de 2014 e voltou a vesti-la há poucas semanas, em um vestido amarelo de paetês usado na première de Toy Story 5. A dupla Laura Kim e Fernando Garcia, que comandava a grife até setembro passado, hoje assina a Monse, apontada pelo Page Six como uma das principais cotadas. Swift usou um vestido assimétrico preto e prata assinado pela dupla em junho, durante uma apresentação surpresa no evento Tight End University, de Kelce, em Nashville.

Cristais, corselete e memória de turnê

Bodysuit bordado à mão com cristais, assinado por Donatella Versace para a era Lover da Eras Tour (Reprodução/Instagram)

A Versace integra essa lista por outro caminho. Donatella Versace assina os bodysuits usados por Swift na era Lover durante a Eras Tour, peças bordadas à mão com cristais e estrutura de espartilho que se tornaram parte da identidade visual da turnê. A parceria coloca a grife italiana ao lado de outras casas que vestiram a cantora em palco, como Roberto Cavalli e Alberta Ferretti.

A britânica Vivienne Westwood também aparece com força, puxada pela tradição em modelagens de espartilho e estampas xadrez. A grife assinou o vestido de tafetá branco bordado com trechos da letra de "Who's Afraid of Little Old Me?", usado na etapa europeia da Eras Tour, e tem entre suas clientes recentes nomes como Charli XCX, Miley Cyrus e Demi Lovato.

Vestido de tafetá branco bordado com trechos de "Who's Afraid of Little Old Me?", usado na etapa europeia da Eras Tour (Reprodução/Instagram)

Stella McCartney também entra na lista, puxada por um verso da própria Taylor. Em "London Boy", faixa do álbum Lover, de 2019, a cantora canta "like a Tennessee Stella McCartney", numa referência direta à estilista britânica. As duas já colaboraram antes, numa linha de merchandising inspirada no disco, com moletons e camisetas em tie dye. Paul McCartney, pai de Stella e amigo de longa data de Taylor, é um dos nomes cotados para se apresentar na festa, o que reforça a aposta em um vestido assinado por ela para algum momento fora da cerimônia principal.

O peso da herança real

Em junho, um vestido preto Givenchy bordado com flores e borboletas, usado por Swift na cerimônia de indução ao Songwriters Hall of Fame, reacendeu rumores sobre a grife francesa. A diretora criativa da casa, Sarah Burton, assinou o vestido de noiva de Catherine, Princesa de Gales, em 2011, quando ainda estava à frente da Alexander McQueen, credencial que pesa em uma cerimônia já chamada por parte da imprensa de "royal wedding americano".

Louis Vuitton segue no radar desde o vestido metálico futurista usado por Swift no Met Gala de 2016, e a libanesa Elie Saab, presença constante nos primeiros anos de carreira da cantora, é lembrada pelos vestidos florais da Eras Tour em 2023. Do lado de Kelce, o nome mais citado é o estilista Mike Amiri, responsável pelos looks do jogador nos túneis do Super Bowl em 2024 e 2025, e parceiro de formal wear do Barcelona.