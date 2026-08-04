IA no escritório: quais tarefas devem deixar de existir nos próximos cinco anos

Uma reunião marcada, dezenas de e-mails para responder, planilhas para atualizar e um relatório que precisa ser entregue até o fim do expediente. Grande parte da rotina de escritório ainda é consumida por atividades operacionais, mas esse cenário pode mudar rapidamente.

Com o avanço da inteligência artificial generativa e dos agentes de IA, empresas passaram a automatizar tarefas que antes dependiam exclusivamente da intervenção humana, reduzindo o tempo gasto em processos repetitivos.

A expectativa de consultorias e empresas de tecnologia é que, nos próximos cinco anos, diversas atividades administrativas deixem de fazer parte da rotina diária dos profissionais.

Isso não significa, necessariamente, a extinção de cargos, mas uma redistribuição do tempo para funções que exigem análise, criatividade, relacionamento e tomada de decisão.

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Gestão manual de e-mails

Responder mensagens padronizadas, organizar a caixa de entrada e encaminhar solicitações para as áreas corretas são tarefas que já começam a ser assumidas por ferramentas de IA.

Hoje, algumas plataformas conseguem resumir longas conversas, identificar prioridades, sugerir respostas e até redigir e-mails completos com base no contexto da conversa.

A tendência é que o profissional deixe de gastar tempo com a parte operacional e passe a atuar apenas na revisão ou em mensagens que exigem decisões estratégicas.

Produção de atas e resumos de reuniões

Tomar notas durante reuniões sempre fez parte da rotina de equipes administrativas e gestores. Agora, plataformas capazes de transcrever conversas em tempo real também identificam decisões tomadas, distribuem tarefas aos participantes e geram resumos automáticos poucos minutos após o encontro.

Na prática, isso reduz uma atividade que costumava consumir horas de trabalho e diminui o risco de informações importantes ficarem de fora do registro.

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Atualização de planilhas e consolidação de dados

Copiar informações entre sistemas, preencher planilhas manualmente e consolidar indicadores são processos cada vez mais automatizados.

Ferramentas de inteligência artificial conseguem reunir dados de diferentes fontes, identificar inconsistências, gerar gráficos e produzir análises preliminares. O papel do profissional tende a migrar da digitação para a interpretação das informações e o apoio à tomada de decisão.

Pesquisa de informações repetitivas

Buscar normas internas, localizar contratos, encontrar versões atualizadas de documentos ou responder perguntas recorrentes também deve se tornar uma atividade menos manual.

Com bases de conhecimento conectadas à IA, funcionários podem encontrar respostas em poucos segundos por meio de linguagem natural, sem precisar navegar por pastas, e-mails ou intranets corporativas.

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Elaboração de documentos padronizados

Minutas, propostas comerciais, apresentações, relatórios periódicos e documentos internos já podem ser produzidos a partir de modelos inteligentes.

Em vez de começar um arquivo do zero, o profissional fornece o contexto, revisa o conteúdo gerado e realiza ajustes finais. Isso reduz o tempo de produção e permite dedicar mais atenção à qualidade das informações e às necessidades do cliente ou da empresa.