Liam Payne: um ano depois da morte do cantor, herança ainda gera impasse

Há exatamente um ano, Liam Payne, cantor e ex-integrante do One Direction, foi encontrado morto após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires.

A tragédia surpreendeu fãs em todo o mundo e, doze meses depois, o impacto ainda se reflete tanto na vida de seus familiares quanto nas disputas sobre sua herança milionária.

Documentos de inventário revelam que Liam deixou £ 28,6 milhões em bens, valor que após taxas e dívidas caiu para pouco mais de £ 24 milhões, segundo o jornal britânico Daily Mail (DM).

Estima-se que o patrimônio já ultrapasse £ 25 milhões, considerando juros e aplicações. O cantor, no entanto, morreu sem deixar testamento, o que complicou o processo de sucessão.

Pelas leis britânicas, quando alguém morre sem deixar um testamento válido, os bens costumam ir para o cônjuge ou parentes diretos.

No caso de Liam, a administração ficou sob responsabilidade da ex-parceira Cheryl Tweedy, mãe de seu filho Bear, e do advogado Richard Bray, especialista do escritório Bray & Krais.

Os dois foram nomeados pela Alta Corte como administradores temporários, com autoridade apenas para preservar o patrimônio até nova decisão judicial.

A expectativa, segundo o DM, é que a maior parte da fortuna seja depositada em um fundo para o filho Bear, hoje com oito anos, que poderá acessá-la aos 18.

Prazo para disputas legais

A morte sem testamento abriu espaço para possíveis reivindicações de terceiros e o prazo para apresentar novos pedidos se encerra em duas semanas.

Entre os possíveis interessados está a influenciadora Kate Cassidy, namorada do cantor da época da morte, que afirmou ter recebido dele uma carta em que planejava casamento.

Cassidy pode ficar sem qualquer parte da herança caso não formalize uma ação antes do prazo.

O acidente

Liam foi encontrado morto no dia 16 de outubro, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos.

Segundo o jornal argentino La Nación, ele faleceu após cair do terceiro andar do edifício localizado na Costa Rica 6092, bairro de Palermo.

Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.

Liam havia recaído no uso de álcool e drogas na noite em que morreu, após um período de sobriedade alcançado em 2023. Segundo relatos, ele passou horas no saguão do hotel em Buenos Aires, aparentando confusão.

O funeral foi realizado em novembro, próximo à antiga casa do cantor em Buckinghamshire, e contou com a presença dos colegas de banda Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.