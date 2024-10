Morre Liam Payne, ex-integrante do One Direction, aos 31 anos

O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos. A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.

Ele faleceu após cair do terceiro andar do edifício localizado na Costa Rica 6092, bairro de Palermo.

Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.

Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, informou à imprensa local que a morte ocorreu de forma instantânea. Segundo Crescenti, Payne caiu de uma altura de cerca de 13 metros.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", explicou.

O cantor britânico deixa o filho de 7 anos, fruto do relacionamento com a cantora Cheryl Cole.

Trajetória no One Direction

O cantor e compositor britânico Liam James Payne nasceu em 29 de agosto de 1993, em Wolverhampton, Reino Unido.

Liam Payne fez sua estreia nas artes aos 12 anos, interpretando o papel de Tony Manero em um musical de Saturday Night Fever, produzido pela companhia de teatro Pink Productions Theatre Company. Essa experiência marcou o início de sua trajetória artística, muito antes de alcançar fama internacional com a música.

Ele ganhou destaque na indústria musical em 2010 após participar do programa de talentos The X Factor. Durante a competição, a jurada Nicole Scherzinger sugeriu que ele formasse uma banda.

Assim, surgiu o famoso grupo One Direction, composto por Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Em 2011, lançaram o álbum de estreia Up All Night, que alcançou o topo da Billboard no Reino Unido, marcando o início de uma carreira de sucesso.

O grupo inglês emplacou hits como "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" e "Best Song Ever".