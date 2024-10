Zayn Malik, ex-integrante do One Direction, está em 'choque' com morte de Liam Payne, diz produtor

Após a confirmação da morte de Liam Payne nesta quarta-feira, 16, o cantor e ex-colega de One Direction, Zayn Malik, se pronunciou sobre a tragédia.

Conhecido pelo sucesso "Pillowtalk", Zayn foi informado da notícia somente na manhã da mesma quinta-feira, 17. Um produtor musical americano, que trabalha com Zayn e preferiu não ser identificado, contou ao jornal "Daily Mail" que o cantor está em "choque" com a tragédia envolvendo Liam.

Diante desta reação, os familiares de Zayn estão preocupados e querem garantir que ele tenha companhia neste momento difícil. Amigos próximos têm oferecido apoio contínuo ao artista, segundo o produtor.

Apesar de um afastamento nos últimos tempos por causa de desentendimentos passados, uma fonte próxima afirmou que Zayn e Liam sempre mantiveram um respeito mútuo.

A One Direction, da qual Liam e Zayn faziam parte, também incluía Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. O grupo se formou durante o programa The X Factor, quando a jurada Nicole Scherzinger sugeriu a união de alguns dos competidores, ideia que foi abraçada por Simon Cowell, resultando no grande sucesso da banda.

Morte de Liam Payne

O ex-vocalista do One Direction, Liam Payne, foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, no hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor tinha 31 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal argentino La Nación.

Os agentes da Delegacia 14B foram acionados após uma chamada que relatava um "homem agressivo", possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. A equipe médica confirmou o óbito no local.

No entanto, as autoridades argentinas informaram na manhã desta quinta-feira, 17, que, de acordo com a autópsia preliminar, Liam Payne saltou da janela do terceiro andar do hotel onde estava hospedado.

Após a perícia inicial, concluída na noite anterior, o porta-voz do Ministério de Segurança de Buenos Aires confirmou que o ex-integrante do One Direction saltou da sacada do quarto. Segundo o jornal argentino Clarín, a autópsia revelou que a causa da morte foi decorrente de politraumatismos e hemorragias internas e externas.