De esmalte a sex toys: empresa de Harry Styles lança linha de vibradores

A marca Pleasing, do cantor Harry Styles, viralizou nas redes sociais após lançar acessórios sexuais. Nesta quinta-feira, 24, a empresa divulgou, em seu perfil no Instagram, um vibrador e um lubrificante íntimo.

No vídeo de lançamento, Harry aparece escrevendo em um papel a frase: "se dê prazer de verdade".

No site da marca, já é possível conferir os preços dos produtos, que serão lançados oficialmente nesta sexta-feira, 25. O 'sex toy' será vendido por R$ 397,00, enquanto o lubrificante sai por R$ 146,00, em valores já convertidos.

Vale lembrar que outros itens da marca são frequentemente criticados pelos preços elevados - um único esmalte é vendido atualmente por R$ 106,00.

'E o álbum?'

A voz de As It Was lançou a marca em 2021 e comentou que a ideia surgiu durante a pandemia de Covid-19. "Primeiramente, achei que seria divertido, mas, na verdade, a Pleasing é sobre algumas coisas", disse ele em entrevista ao podcast Speaking with Dazed. "Acredito que a essência da Pleasing é encontrar esses pequenos momentos de alegria e compartilhá-los com as pessoas", completou.

O cantor vem sendo cobrado por fãs por um novo projeto musical. Desde 2022, após o lançamento do terceiro álbum de estúdio, Harry's House, Harry não anunciou novos planos na indústria da música.

Em julho de 2023, o artista encerrou o último show da turnê mundial Love On Tour. Desde então, manteve-se afastado dos holofotes e, ocasionalmente, é visto por admiradores em cidades da Europa, mas sem causar alarde.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), uma fã brincou sobre o novo lançamento e as expectativas frustradas em torno de um possível anúncio musical.

a gente querendo que o harry volte a fazer musica, ele vai e lança um vibrador — lah ★ (@unfkhrry) July 25, 2025

Empreendedorismo vira febre entre as celebridades

Celebridades como Rihanna, Kylie Jenner, Hailey Bieber e Selena Gomez conquistaram o mercado de beleza com suas marcas, aproveitando seu alcance massivo nas redes sociais. Essas marcas, avaliadas em bilhões de dólares, têm gerado forte impacto no setor, com exemplos como Fenty Beauty, Kylie Cosmetics, Rare Beauty e Rhode conquistando o público com sua proposta de autenticidade e foco em nichos específicos. No entanto, o sucesso não é garantido para todas, e algumas dessas marcas enfrentaram desafios, como problemas de qualidade e dificuldades em manter sua relevância em um mercado saturado.

Fenty Beauty, criada por Rihanna, é uma das marcas de maior sucesso, com avaliação de cerca de US$ 2,8 bilhões. Lançada em 2017, a marca rapidamente se tornou um ícone no mercado de cosméticos, com faturamento superior a US$ 100 milhões nos primeiros 40 dias. O grande diferencial da Fenty foi seu compromisso com a inclusividade, oferecendo inicialmente 40 tonalidades de base para atender uma ampla gama de tons de pele. Atualmente, Rihanna possui 50% da empresa, com o restante pertencente ao conglomerado LVMH.

Já Kylie Jenner lançou a Kylie Cosmetics em 2015, e a marca rapidamente se tornou um fenômeno, especialmente com os Lip Kits. Em 2019, a Coty adquiriu 51% da marca por US$ 600 milhões, avaliando a Kylie Cosmetics em US$ 1,2 bilhão. A marca faturou US$ 420 milhões nos primeiros 18 meses, mas nos últimos anos enfrentou uma queda no e-commerce, com vendas de US$ 29 milhões em 2024, comparado aos US$ 68,7 milhões em 2017. A concorrência crescente e mudanças nos hábitos dos consumidores têm desafiado a continuidade do sucesso.

Hailey Bieber, com sua marca de skincare Rhode, também tem sido bem-sucedida, faturando US$ 200 milhões por ano, com uma receita de US$ 90 milhões apenas em 2024. A marca aposta em fórmulas limpas e embalagens minimalistas, conquistando especialmente o público jovem. Hailey, que tem 50 milhões de seguidores no Instagram, tem aproveitado sua grande visibilidade para impulsionar a marca, que prepara sua entrada nas lojas físicas da Sephora nos EUA, Canadá e Reino Unido.

Selena Gomez, com a Rare Beauty, fundou uma marca que vai além da estética, com um forte compromisso com a saúde mental e inclusão. Avaliada em mais de US$ 2 bilhões e com receita anual de cerca de US$ 350 milhões, a marca conquistou uma base de consumidores leais e engajados. Rare Beauty também se destaca por sua responsabilidade social, com 1% das vendas destinadas ao Rare Impact Fund, que apoia iniciativas de saúde mental e inclusão.

No entanto, o sucesso de celebridades no mercado de beleza não é uma fórmula infalível. Kylie Skin, também de Kylie Jenner, enfrentou críticas por produtos como o esfoliante de casca de noz, considerado abrasivo por dermatologistas, além de problemas com marketing falso e embalagens pouco sustentáveis. As vendas caíram 14% logo após o lançamento, afetando sua reputação. Além disso, marcas como Twentynine Palms de Jared Leto e Sevin Nyne de Lindsay Lohan falharam devido a disputas internas e problemas com a qualidade do produto.